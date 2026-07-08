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Política

Valdemar ignora novelão entre Flávio e Michelle e defende mais mulheres na política

Em encontro com parlamentares e empresários, presidente nacional do PL disse estar trabalhando por maior participação na política

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 14h33 | Atualizado em 9 jul 2026, 10h11
MÁQUINA - Valdemar, do PL: em 2024, legenda foi a primeira a ter 1 bilhão de reais em dinheiro público para campanhas
MÁQUINA - Valdemar, do PL: em 2024, legenda foi a primeira a ter 1 bilhão de reais em dinheiro público para campanhas (Beto Barata/PL/.)
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Valdemar ignora novelão entre Flávio e Michelle e defende mais mulheres na política Priorizar nos meus resultados Google

Em um encontro com parlamentares e empresários, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, fingiu não estar inserido em uma crise familiar dentro do PL, protagonizada por Flávio Bolsonaro e Michelle Bolsonaro, e defendeu que mais mulheres estejam  na política.

“Uma solução melhor para o país era que tivéssemos mais mulheres na política. Estamos trabalhando bastante nesse sentido”, disse Valdemar em almoço organizado pela Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, em parceria com as Frentes Parlamentares de Tecnologia e Atividades Nucleares, do Empreendedorismo e em Defesa da Propriedade Intelectual e Combate à Pirataria.

A declaração ocorre em meio a uma crise entre o pré-candidato do PL à presidência da República e a ex-primeira-dama, que já dura duas semanas.

O estopim para a crise foi um vídeo de quase 30 minutos de Michelle, no qual ela desabafa e diz ser menosprezada e maltratada pelo enteado.

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O episódio passou a sustentar preocupações sobre o desempenho de Flávio junto ao eleitorado feminino, que sempre foi mais distante do bolsonarismo.

Cresceu a pressão pelo anúncio de uma vice mulher e acenos a esse público passaram ser feitos com mais frequência desde então.

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A fala de Valdemar desta quarta-feira é apenas mais uma dessas demonstrações públicas que buscam deixam a guerra entre madrasta e enteado debaixo do tapete.

Ainda assim, a crise segue mais viva do que nunca e exigirá muito mais acenos para evitar um desempenho ainda pior do primogênito de Jair Bolsonaro entre as eleitoras.

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