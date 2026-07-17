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Política

Valdemar fala em vice dos sonhos para Flávio e diz que Bolsonaro perdeu eleição por causa das mulheres

Presidente do PL pretende se reunir com a senadora Tereza Cristina às vésperas da convenção em que o nome do primogênito dos Bolsonaro será oficializado

Por Laryssa Borges, Robson Bonin, José Benedito da Silva e Laísa Dall'Agnol 17 jul 2026, 14h25 | Atualizado em 20 jul 2026, 05h22
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A poucos dias da convenção do PL que formalizará a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República – por ora sem um nome decidido para o posto de vice – o presidente da legenda Valdemar Costa Neto disse a VEJA nesta sexta-feira, 17, que a vice dos sonhos para a campanha do Zero Um é a senadora Tereza Cristina (PP-MS), com quem pretende conversar nos próximos dias. De acordo com o dirigente partidário, a decisão sobre o nome que vai compor a chapa do senador passará pelo pré-candidato e mas também necessariamente pelo crivo do pai, Jair Bolsonaro, preso em prisão domiciliar por ter liderado uma tentativa de golpe no país. Além disso, ponderou que a escolha precisa ser estratégica porque, na avaliação dele, as eleições de 2022 foram perdidas pela direita por falta de apoio das mulheres.

“Está provado que as mulheres derrotaram a gente. Se faz pesquisa hoje ainda as mulheres são maiores apoiando o Lula”. O presidente do PL foi o entrevistado do programa Três Poderes, de VEJA+. “Percebi que é um problema pra nós [a falta de apoio do eleitorado feminino]. Perdemos uma eleição ganha, infelizmente, e estamos pagando caro por causa disso. Eu espero que a gente não cometa o mesmo erro agora e tire essa diferença. As mulheres são muito importantes na nossa campanha”, completou.

As polêmicas de Jair Bolsonaro na prisão domiciliar

A escolha do nome para a vice-presidência na chapa de Flávio Bolsonaro, no entanto, não é simples. Partidos do Centrão resistem em compor formalmente a chapa bolsonarista. Por pragmatismo ou senso de sobrevivência, legendas tidas como aliadas naturais, como Republicanos, o União Brasil e o próprio PP, recuaram em apoios mais explícitos. O senador e antigo aspirante a vice Ciro Nogueira (PP-PI), por exemplo, foi alvo de uma operação policial por relações com o banqueiro Daniel Vorcaro, antigos aliados no Rio de Janeiro tiveram as candidaturas fulminadas por casos que envolvem do Banco Master a vínculos com facções criminosas e até Costa Neto, sem mandato desde 2013, foi alvo de buscas em um inquérito que mira o pagamento fraudulento de emendas parlamentares

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Em entrevista a VEJA, o presidente do PL ainda revelou que ele próprio já havia sugerido o nome da senadora sul-mato-grossense, de forte interlocução junto ao agronegócio, para compor a chapa de Bolsonaro pai no projeto reeleitoral de 2022, mas o capitão preferiu o general Walter Braga Netto, também condenado por golpe. “Essa eleição vai ser muito mais difícil do que a outra. O [Jair] Bolsonaro é um camarada que tem muita personalidade. E não é que o Flávio não tenha, [mas Bolsonaro] não mudava as posições dele. Eu briguei com o Bolsonaro. Eu sempre repetia isso pra ele: para ele tirar o Braga Netto da vice, que nós estávamos com uma diferença muito grande entre as mulheres”, relatou.

“A Tereza Cristina reúne todas as condições, foi uma excelente ministra, tem carisma. Isso é importantíssimo. Tem habilidade, é uma vencedora. Ela passou na vida  (…) sem deixar ninguém pra trás, sem atropelar ninguém. Todos. (…)Ela é um fenômeno e ela tem uma imagem”, disse o cacique do PL. Costa Neto, no entanto, não soube descrever eventuais dificuldades para que o nome da senadora seja formalizado.

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Em entrevista às Páginas Amarelas em março, a parlamentar disse “estar preparada” para a possibilidade de ser chamada ao posto de vice, mas relatou que nunca houve um convite por parte da campanha.

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