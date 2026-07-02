Valdemar critica Michelle por post com vídeo sobre ‘Festa das Astronautas’

O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, criticou nesta quinta-feira, 2, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro por uma publicação nas redes sociais.

“Olha, ela fez muito mal de pôr o vídeo do Garotinho. O Garotinho não tem credibilidade”, disse Valdemar em entrevista à Rádio Gaúcha. “O posicionamento da presidente Michelle, e eu tenho ela no melhor conceito do mundo, foi desaprovado.”

Na segunda, 29, Michelle compartilhou no story do Instagram um vídeo em que o ex-governador do Rio diz ter visto um vídeo da suposta Festa das Astronautas que teria sido promovida por Daniel Vorcaro. De acordo com Garotinho, havia homens e mulheres nus, incluindo autoridades e políticos. À gravação, a ex-primeira-dama acrescentou que “a verdade de Jesus Cristo” iria prevalecer.

A publicação, feita em meio à disputa aberta entre Michelle e os enteados, foi vista como uma insinuação de que o presidenciável Flávio Bolsonaro poderia estar no evento –ele negou a participação em evento nesta quarta, 1º, com mulheres do partido.

Continua após a publicidade

Um dia após o post, a ex-primeira-dama se reuniu com Valdemar e deixou a presidência do PL Mulher, com uma nota que sugere que sua esperada candidatura ao Senado pelo Distrito Federal pode não sair.

Na mesma entrevista, Valdemar disse que não vê vontade de Michelle de participar da campanha de Flávio e que pode não disputar o cargo neste ano. “Ela me disse que queria sair da presidência do partido. Eu não tenho o que fazer, que talvez não fosse candidata a senadora”, falou. “O Flávio está tocando a campanha para frente, a Michelle resolveu sair da presidência do PL Mulher e nós estamos tocando a nossa vida’, acrescentou. “Eu sinto que ela não quer participar”, completou o cacique.