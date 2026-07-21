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Política

Valdemar critica Kassab por resposta sobre emendas a Flávio Dino

Dirigente do PL disse que não há nada de irregular nas práticas, pontuou que dava sugestões e que não obrigava ninguém a alocar recursos em lugares específicos

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 12h06 | Atualizado em 21 jul 2026, 12h10
O presidente do PL, Valdemar Costa Neto
O presidente do PL, Valdemar Costa Neto (Beto Barata/PL/Divulgação)
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Valdemar critica Kassab por resposta sobre emendas a Flávio Dino Priorizar nos meus resultados Google

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, não gostou nada da resposta dada pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, de que nunca influenciou a destinação de emendas parlamentares como dirigente do partido.

A posição do pessedista foi uma resposta às declarações dadas por Valdemar, em entrevista à GloboNews, de que ele e outros dirigentes partidários com representação no Congresso interferiam no processo de envio de emendas.

“Que credibilidade tem o Kassab que era ministro da Dilma e pediu as contas nas vésperas do impeachment e todo o partido votou a favor do impeachment? Que credibilidade ele tem?”, afirmou Valdemar ao Radar.

O presidente do PL voltou a dizer que não há nada de irregular nas práticas, pontuou que só dava sugestões, mas que não obrigava ninguém a alocar recursos em lugares específicos.

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“O que Flávio Dino pode ter pensado é que havia uma cota, mas nunca existiu isso.O mandato é do partido, mas não interferimos nessas verbas. Eu apenas sugeria, mas nunca tive poder, nunca obriguei um deputado a alocar recursos em um determinado lugar. Se eu o fizesse, não seria presidente do partido há tantos anos. Já teriam me destituído”, disse Valdemar.

O dirigente do PL reconheceu que alguns outros presidentes de legendas chegaram a cogitar o estabelecimento dessas cotas, mas que ele pessoalmente sempre foi contra. A manobra, de acordo com ele, acabou perdendo o fôlego.

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Valdemar avalia que o caso pode estar sendo instrumentalizado para prejudicar o PL nas urnas, mas pondera que Dino pode ter sido motivado apenas pela leitura de que poderia haver uma cota de emendas controlada por dirigentes partidários.

Na semana passada, o magistrado reagiu às declarações dadas por Valdemar ao Estúdio I, da GloboNews, e determinou que os presidentes de todos os partidos com representação no Congresso explicassem como funciona o direcionamento de emendas parlamentares para estados e municípios.

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Valdemar e Kassab afirmaram ao STF que presidentes de legendas não fazem indicações.

“O Presidente Nacional do Partido Liberal não dispõe de cota, reserva, titularidade, propriedade, cessão ou mecanismo jurídico de alocação de emendas parlamentares. Não apresenta emenda, não pratica a indicação formal, não delibera pela bancada ou pela comissão e não ordena a execução da despesa”, disse Valdemar em documento encaminhado para a Corte.

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“A Presidência do Partido Social Democrático – PSD jamais imiscuiu, sugestionou ou tampouco participou de qualquer deliberação acerca dos critérios que envolvem fatores relacionadas à destinação de emendas parlamentares”, explicou Kassab.

As respostas deles foram encaminhadas por Dino à PF nesta segunda-feira.

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