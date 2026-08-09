Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 29,90
Política

Vaivém dos eleitores independentes prenuncia disputa indefinida até o fim

Nicho estratégico muda de ideia ao sabor dos ventos, das agendas positivas e das crises dos candidatos

Por Daniel Pereira 9 ago 2026, 17h34
SILÊNCIO - Lula, Flávio, Caiado, Zema e Renan: falar em cortes, revisão de programas e ajustes não rende votos
SILÊNCIO - Lula, Flávio, Caiado, Zema e Renan: falar em cortes, revisão de programas e ajustes não rende votos (Roberto Casimiro/Fotoarena; Allison Sales/Getty Images; Aloisio M./Fotoarena/Estadão Conteúdo; Wilton Junior/Estadão Conteúdo; Roberto S./AtoPress/Estadão Conteúdo/.)
Continua após publicidade
Vaivém dos eleitores independentes prenuncia disputa indefinida até o fim Priorizar nos meus resultados Google

Como ocorreu em 2018, quando Lula venceu Jair Bolsonaro por pouco mais de dois milhões de votos, a eleição presidencial deste ano tende a ser acirrada. As pesquisas têm mostrado o presidente em vantagem numérica nas simulações de segundo turno, mas com uma margem apertada sobre os rivais.

Segundo levantamento Genial/Quaest, Lula venceria Flávio Bolsonaro (PL) e Ronaldo Caiado (PSD) no segundo turno por diferenças de, respectivamente, cinco pontos e oito pontos percentuais. Já na sondagem da BTG/Nexus, o senador ganhou terreno e apareceu apenas um ponto atrás do petista.

O quadro é de equilíbrio e sofre pequenas alterações em razão de uma série fatores. Entre eles, destaca-se o comportamento dos eleitores independentes, que são considerados decisivos para o resultado final da eleição. Esse nicho não é refém da polarização, não se deixa levar por torcidas organizadas e está mais preocupado com os problemas cotidianos. Não é fiel às cartilhas de Lula e do clã Bolsonaro.

Siga

Daí, a facilidade dos independentes para migrar de um lado para outro, influenciados por agendas positivas ou crises dos presidenciáveis. Esse vaivém está retratado nas pesquisas. Em abril, 36% dos independentes diziam que não votariam na eleição, 33% declaravam apoio a Flávio Bolsonaro e 26% a Lula.

Continua após a publicidade

Em maio e junho, o senador teve de lidar com dois desgastes. Um deles foi a revelação de que pediu uma ajuda financeira de 134 milhões de reais ao banqueiro Daniel Vorcaro — dono do Master e protagonista da maior fraude bancária da história do país — para supostamente financiar a cinebiografia de Jair Bolsonaro. O outro foi o vídeo em que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro acusa o Zero Um de desrespeitá-la e humilhá-la.

O resultado apareceu em julho, quando 40% dos independentes afirmaram que votariam em Lula, enquanto apenas 27% manifestaram preferência por Flávio Bolsonaro. O presidente, que tinha uma desvantagem de sete pontos em abril, abriu uma frente de treze pontos. Um virada e tanto, mas que também já perdeu tração.

Continua após a publicidade

Na Genial/Quaest divulgada na quarta-feira 5, a preferência dos independentes por Lula caiu para 33%, ou sete pontos a menos do que em julho. Já por Flávio Bolsonaro subiu para 30%, três pontos a mais. Esse movimento coincide com um momento negativo para o presidente, especialmente após a abertura de inquéritos para apurar a suspeita de tráfico de influência por seu filho mais velho, Fábio Luís da Silva, o Lulinha.

Sem lealdade canina aos presidenciáveis, os independentes, como a política, mudam ao sabor dos ventos. São eles que tendem a deixar a disputa indefinida até a véspera da votação.

Publicidade
TAGS:
Bastidores de Brasília
Eleições
Flávio Bolsonaro
Jair Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).