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Política

‘Vai piorar’: os vários abacaxis que colocam o STF sob pressão

Editor de Política de VEJA avalia que a Corte enfrentará uma sequência de desafios institucionais e políticos durante a corrida eleitoral

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 22h53
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‘Vai piorar’: os vários abacaxis que colocam o STF sob pressão Priorizar nos meus resultados Google

O discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, em defesa da convivência com críticas à Corte abriu o semestre do Judiciário em meio a um cenário que, na avaliação do editor de Política de VEJA, José Benedito da Silva, tende a se agravar. Em entrevista ao VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, o jornalista afirmou que o tribunal reúne uma série de frentes de tensão — da campanha eleitoral à atuação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — que devem manter o STF sob pressão nos próximos meses. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Por que o momento é tão delicado para o STF?

José Benedito afirmou que a gestão de Edson Fachin tem sido marcada por um volume incomum de desafios. Segundo ele, “nunca houve tantos abacaxis na mesa de um presidente do STF” quanto agora.

O jornalista também avaliou que a tentativa de discutir um código de ética para os ministros acabou gerando resistência dentro da própria Corte. Embora considere o debate necessário, ele ponderou que a iniciativa ocorreu em um momento de forte desgaste da imagem do Supremo e acabou oferecendo argumentos para seus críticos.

Como a eleição aumenta a pressão sobre o Supremo?

Na avaliação do editor de Política de VEJA, o STF já despontava como um dos temas centrais da campanha e deve ganhar ainda mais protagonismo com a disputa pelas vagas no Senado.

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José Benedito observou que a renovação de dois terços das cadeiras da Casa faz crescer o interesse de candidatos que defendem ampliar a pressão sobre os ministros da Corte. Segundo ele, hoje não existe ambiente político para o avanço de pedidos de impeachment de ministros, mas uma mudança na composição do Senado poderá alterar esse cenário nos próximos anos.

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As polêmicas de Jair Bolsonaro na prisão domiciliar

Quais episódios alimentam as críticas ao tribunal?

Além do ambiente eleitoral, José Benedito apontou uma sequência de acontecimentos que, segundo ele, intensificaram a pressão sobre o STF. Entre eles, citou os questionamentos envolvendo o ministro Alexandre de Moraes relacionados ao caso do Banco Master.

O jornalista também afirmou que a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro continuará sendo um fator permanente de tensão política, mantendo o Supremo no centro do debate público.

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O TSE pode abrir uma nova frente de conflito?

Outro ponto destacado durante a entrevista foi a relação entre o STF e o Tribunal Superior Eleitoral. Segundo José Benedito, há expectativa de que a atual composição do TSE adote posturas diferentes das observadas em 2022, o que poderá provocar novos atritos institucionais.

Na avaliação do jornalista, temas como o uso da inteligência artificial nas campanhas eleitorais podem ampliar esses conflitos, especialmente se decisões da Justiça Eleitoral acabarem sendo questionadas no Supremo.

Por que a situação tende a piorar?

Ao comentar o cenário para os próximos meses, José Benedito afirmou que a pressão política sobre o STF deverá crescer à medida que a campanha eleitoral avançar. Para ele, a Corte continuará sendo alvo frequente de críticas, especialmente entre candidatos que buscam mobilizar o eleitorado de direita.

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“O cenário para o STF não é simples, não é fácil. E vai piorar”, resumiu. Segundo o editor de Política de VEJA, caberá a Edson Fachin conduzir a presidência da Corte “na ponta dos dedos”, equilibrando as disputas institucionais e a crescente pressão política até o fim das eleições.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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