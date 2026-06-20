Vaga de vice em chapa de Flávio Bolsonaro vira ‘batata quente’ entre cotadas

‘Apontada por Eduardo Bolsonaro como bom nome para a vice na chapa encabeçada por Flávio Bolsonaro, a deputada Júlia Zanatta esbarrou nesta semana com a senadora Tereza Cristina, que já foi cotada para o posto, nos corredores do Congresso.

Aliadas de Flávio, as duas brincaram com a batata quente que seria a missão de concorrer à vice-presidência.

Entre risos, trocavam: “Tem que ser você”, afirmava uma. “Não, tem que ser você”, respondia a outra.

A aliados, Tereza diz estar focada em suas pretensões de viabilizar uma candidatura à presidência do Senado.

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Já Júlia vem capitalizando a exposição nacional para fortalecer a sua candidatura à reeleição.