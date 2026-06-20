Vaga de vice em chapa de Flávio Bolsonaro vira ‘batata quente’ entre cotadas
A deputada federal Júlia Zanatta e a senadora Tereza Cristina se encontraram no Congresso e brincaram com indefinição sobre candidatura à vice-presidência
‘Apontada por Eduardo Bolsonaro como bom nome para a vice na chapa encabeçada por Flávio Bolsonaro, a deputada Júlia Zanatta esbarrou nesta semana com a senadora Tereza Cristina, que já foi cotada para o posto, nos corredores do Congresso.
Aliadas de Flávio, as duas brincaram com a batata quente que seria a missão de concorrer à vice-presidência.
Entre risos, trocavam: “Tem que ser você”, afirmava uma. “Não, tem que ser você”, respondia a outra.
A aliados, Tereza diz estar focada em suas pretensões de viabilizar uma candidatura à presidência do Senado.
Já Júlia vem capitalizando a exposição nacional para fortalecer a sua candidatura à reeleição.