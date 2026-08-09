Vacina de sarampo é ‘consagrada’ e ‘fundamental’, diz Tarcísio após Eduardo fazer campanha antivacina

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pediu neste domingo, 9, que os paulistas tomem a vacina do sarampo em meio ao surto da doença no estado. Ao menos 23 casos foram confirmados em SP em menos de uma semana.

Antes do debate eleitoral contra Fernando Haddad (PT), no canal Bandeirantes, o governador foi questionado sobre a postura de um dos seus aliados, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que tem feito uma campanha antivacina nos Estados Unidos. Tarcísio usou a oportunidade para tranquilizar a população sobre a segurança da vacina do sarampo e estimular a vacinação.

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“A vacina do sarampo é uma vacina consagrada, testada, e a gente tem feito um esforço muito grande aqui em São Paulo para aumentar a cobertura vacinal. Graças a algumas medidas de incentivo estamos conseguindo ampliar. Eu concito a todos a buscar o posto de vacinação, a buscar a vacinação do sarampo, porque ela é fundamental neste momento”, disse o governador.

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Eduardo Bolsonaro publicou um vídeo em um rede social mostrando a aquisição de um documento que o isenta da obrigação de vacinar sua filha nos Estados Unidos. “Aqui nos Estados Unidos existe a liberdade dos pais decidirem o que é melhor para o futuro dos seus filhos”, disse o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro no vídeo publicado na sexta-feira, 7.

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https://x.com/BolsonaroSP/status/2085837909274370413

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