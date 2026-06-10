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Política

Urgência constitucional de Lula deve impor lentidão ainda maior na Câmara

Expectativa é que maioria das sessões da Casa sejam virtuais em função da ausência de proposições relevantes na pauta

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 15h30 | Atualizado em 10 jun 2026, 16h31
Lula e Hugo Motta
(EVARISTO SA/AFP)
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A urgência constitucional do projeto de lei sobre o fim da escala 6×1, encaminhado pelo governo Lula ao Congresso em abril, deve impor um ritmo ainda mais lento aos trabalhos da Câmara nas próximas semanas.

Nos bastidores, já se fala em expectativa de sessões virtuais em função da ausência de propostas relevantes enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não retirar a urgência constitucional da medida, que vem trancando a pauta do plenário da Câmara desde semana passada.

O ritmo já seria mais lento em função da Copa do Mundo e das festas juninas, mas o dispositivo contribui para a aposta de que tudo deve praticamente parar.

Na próxima semana, serão convocadas sessões presenciais, mas as bancadas poderão solicitar que seus deputados trabalhem remotamente. Na semana seguinte, todos devem ser liberados para estarem em suas bases eleitorais.

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O presidente da Câmara, Hugo Motta, chegou a cobrar auxiliares do petista sobre a retirada da urgência, mas o governo indica que manterá a validade da ferramenta.

Ela será usada para pressionar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a dar andamento à PEC do fim da escala 6×1 na Casa. O texto está em sua mesa e ele ainda não o despachou para a CCJ.

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