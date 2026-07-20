União-PP em São Paulo oficializa apoio a Flávio com apelo por direita unida

Os diretórios estaduais do União Brasil e do PP em São Paulo fizeram nesta segunda-feira, 20, suas convenções, oficializando quem serão seus candidatos nas eleições deste ano. A federação selou o apoio ao pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) –nacionalmente, porém, uma eventual aliança segue indefinida.

Com a presença de Flávio, do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), do prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), o PP oficializou a candidatura do deputado Guilherme Derrite ao Senado, na chapa com o deputado estadual André do Prado (PL).

Os discursos pediram por um campo conservador unido, com críticas veladas à pré-candidatura ao Senado de Ricardo Salles (Novo) –que, nos últimos dias, tem intensificado as críticas a André do Prado, a quem acusa de não ser realmente de direita. O mais incisivo foi Ricardo Nunes, que disse que os demais candidatos ao Senado fortalecem o lado do presidente Lula (PT).

“Temos que votar no Derrite e no André do Prado para garantir as duas vagas. Não se enganem, quem está colocando nome, na verdade, está colocando para dividir o nosso campo político, para fortalecer as candidaturas à esquerda”, afirmou.

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Apoio do PP nacional a Flávio

O senador disse ter vindo ao evento a convite do dirigente da sigla, Ciro Nogueira —nem ele, nem Antônio Rueda, cacique do União, estiveram presentes na cerimônia.

Em sua fala, Flávio disse esperar que o PP caminhe com ele na disputa à Presidência.

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O convite foi visto como uma aproximação entre os dois –as negociações sobre um eventual apoio da federação a Flávio esfriaram depois da operação da PF que mirou Ciro em maio, com interlocutores considerando que o pré-candidato à Presidência não se solidarizou com o antigo aliado.

A convenção nacional da sigla deve acontecer apenas no último dia do prazo, em 5 de agosto. Até lá, seguirão as negociações.

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