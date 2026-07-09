União monitora popularidade de Canella a cada 3 dias para consultar a viabilidade de candidatura ao Senado

Mesmo preso, o ex-prefeito de Belford Roxo Márcio Canella segue como a principal aposta do União Brasil para concorrer ao Senado pelo Rio. De acordo com lideranças partidárias, a legenda realizará duas pesquisas semanais, até o dia da convenção, no final do mês, para consultar a viabilidade de tê-lo nas urnas.

A aposta interna é a de que ele conseguirá a soltura nos próximos dias, apesar da ordem inicial de manutenção da prisão, nesta quarta-feira.

O motivo para a insistência no nome envolvido em ações policiais é fácil de entender: a candidatura do presidente da federação União-PP, Antônio de Rueda, à Câmara é diretamente ligada à empreitada de Canella.

Logo, ele só será descartado pela federação, caso evidências numéricas se apresentem em função da prisão.

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Do contrário, o União Brasil pretende bancá-lo, mesmo à revelia do PL, que teme desgastes à campanha de Flávio Bolsonaro à Presidência.

Canella foi preso nesta terça, durante operação da Polícia Federal que apurava ilegalidades em postos de combustíveis do estado. Ele foi detido em flagrante por portar um fuzil, no banco de trás do carro.

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No partido da família Bolsonaro há pressão para que ele seja rapidamente substituído.