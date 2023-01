União e Reconstrução, o novo slogan de Lula 3.0

Minutos antes do início da solenidade de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice Geraldo Alckmin, o governo federal divulgou neste domingo, 1º, o novo slogan do terceiro mandato do petista à frente do Palácio do Planalto. Se nos dois mandatos anteriores, a mensagem era “Brasil, um país de todos”, o mote escolhido pelo chefe do Executivo para o governo que se inicia hoje é “Brasil, União e Reconstrução”.

Depois de ter formado um amplo leque de alianças políticas para enfrentar Jair Bolsonaro (PL) na campanha presidencial – foram 15 agremiações a endossar a candidatura do petista – Lula, segundo sua equipe de comunicação, quer passar com o novo slogan a mensagem de que o futuro mandato reunirá diferentes espectros políticos em uma espécie de governo de reconstrução de um país devastado pela pandemia e por uma polarização política exacerbada. Na transição e ainda durante a campanha eleitoral em que derrotou Jair Bolsonaro (PL), Lula havia adotado o lema “Brasil do Futuro”.

Conforme mostrou a coluna Radar, Lula utilizará o discurso de posse deste domingo para falar de seu ressurgimento político após ter conseguido anular as condenações impostas pela Operação Lava-Jato e que o levaram a permanecer preso por 580 dias em uma sala da Polícia Federal em Curitiba. Lula deixou a cadeia após o Supremo Tribunal Federal (STF) ter concluído que o então juiz Sergio Moro agiu com parcialidade ao condená-lo pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.