🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Política

Uma semana para as eleições 2026: saiba o que levar no dia da votação

Primeiro turno será realizado no próximo domingo, 4, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 set 2026, 07h00
Brasileiros elegeram 5.520 prefeitos em 2024; resultados em 49 cidades estão sob análise na Justiça Eleitoral
 (Marcio Binow Da Silva/Getty Images)
Continua após publicidade
Uma semana para as eleições 2026: saiba o que levar no dia da votação Priorizar nos meus resultados Google

A uma semana do primeiro turno das eleições de 2026, que levará os brasileiros às urnas no dia 4 de outubro, é hora de conferir o que é necessário para votar e evitar contratempos no domingo. O eleitor deve apresentar um documento oficial com foto, mas não precisa levar o título em papel. O e-Título também pode ser usado para identificação, desde que apresente a fotografia do titular. Já o celular, embora possa ser levado até a seção eleitoral, deverá ser deixado com os mesários antes da entrada na cabine de votação.

No primeiro turno, as seções eleitorais funcionarão das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Eleitores que estiverem em estados com fusos horários diferentes deverão observar o horário local correspondente. No Acre, por exemplo, a votação será realizada das 6h às 15h. Se houver segundo turno, a nova votação ocorrerá no dia 25 de outubro.

Além dos documentos necessários, o eleitor deve estar atento a outra regra antes de sair de casa: celulares, câmeras e outros aparelhos eletrônicos não podem ser levados para a cabine. Uma “colinha” impressa com os números dos candidatos, por outro lado, está liberada e pode facilitar a votação.

Siga

Quais documentos podem ser apresentados para votar?

A identificação na seção eleitoral deve ser feita com um documento oficial com foto. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), são aceitos carteira de identidade, Carteira de Identidade Nacional (CIN), identidade social, passaporte, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), carteira de trabalho física e carteira profissional emitida por conselho de classe.

Continua após a publicidade

O documento pode ser utilizado mesmo que esteja vencido. A exigência é que a fotografia e as demais informações permitam identificar o eleitor.

Certidões de nascimento e de casamento não são aceitas. A carteira de trabalho digital também não pode ser utilizada como documento de identificação para votar.

Continua após a publicidade

É preciso levar o título de eleitor?

Não. O título de eleitor em papel não substitui o documento oficial com foto e também não é obrigatório para a votação.

O documento, porém, reúne informações úteis, como o número da inscrição eleitoral, a zona e a seção. Esses dados também podem ser consultados pelo e-Título.

Continua após a publicidade

O aplicativo da Justiça Eleitoral permite verificar, entre outras informações, a situação eleitoral e o local de votação. Ele também pode funcionar como documento de identificação no momento do voto, mas há uma condição: a fotografia do eleitor precisa aparecer no aplicativo.

Por isso, a recomendação é acessar o e-Título antes do domingo da eleição e conferir se a foto está disponível. Caso ela não apareça, será necessário apresentar outro documento oficial com foto.

Continua após a publicidade

O celular pode entrar na cabine de votação?

Não. O eleitor pode levar o aparelho até a seção, inclusive para apresentar o e-Título, mas não pode entrar com ele na cabine de votação.

Antes de votar, o celular deverá ser desligado e entregue à mesa receptora. A proibição também alcança câmeras, filmadoras e outros equipamentos eletrônicos capazes de comprometer o sigilo do voto.

Continua após a publicidade

A regra impede, por exemplo, que o eleitor fotografe ou grave o momento da votação.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Pode levar uma “colinha” com os números dos candidatos?

Sim, desde que seja impressa. A anotação em papel com os números dos candidatos pode acompanhar o eleitor até a cabine e ajuda a evitar erros ou esquecimentos durante a votação.

A medida pode ser especialmente útil neste ano porque cada eleitor terá de fazer seis escolhas na urna eletrônica.

A votação começa por deputado federal, cujo número tem quatro dígitos. Em seguida, vem deputado estadual ou distrital, com cinco dígitos.

Depois, o eleitor votará duas vezes para senador. Como duas vagas estarão em disputa em cada unidade da Federação, será necessário escolher dois candidatos diferentes, identificados por números de três dígitos. A sequência termina com os votos para governador e presidente da República, ambos com números de dois dígitos.

Antes de apertar a tecla “Confirma”, a orientação é conferir na tela da urna a foto, o nome, o cargo e a sigla partidária correspondentes ao voto digitado.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).