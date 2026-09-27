Uma semana para as eleições 2026: saiba o que levar no dia da votação

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A uma semana das eleições de 2026, saiba o que é preciso para votar sem contratempos. Você precisará de um documento oficial com foto, mas o título em papel não é obrigatório. O e-Título funciona se tiver foto. Celulares não entram na cabine, mas uma “colinha” impressa é permitida para facilitar a votação. Confira os horários e mais dicas!

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A uma semana do primeiro turno das eleições de 2026, que levará os brasileiros às urnas no dia 4 de outubro, é hora de conferir o que é necessário para votar e evitar contratempos no domingo. O eleitor deve apresentar um documento oficial com foto, mas não precisa levar o título em papel. O e-Título também pode ser usado para identificação, desde que apresente a fotografia do titular. Já o celular, embora possa ser levado até a seção eleitoral, deverá ser deixado com os mesários antes da entrada na cabine de votação.

No primeiro turno, as seções eleitorais funcionarão das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Eleitores que estiverem em estados com fusos horários diferentes deverão observar o horário local correspondente. No Acre, por exemplo, a votação será realizada das 6h às 15h. Se houver segundo turno, a nova votação ocorrerá no dia 25 de outubro.

Além dos documentos necessários, o eleitor deve estar atento a outra regra antes de sair de casa: celulares, câmeras e outros aparelhos eletrônicos não podem ser levados para a cabine. Uma “colinha” impressa com os números dos candidatos, por outro lado, está liberada e pode facilitar a votação.

Quais documentos podem ser apresentados para votar?

A identificação na seção eleitoral deve ser feita com um documento oficial com foto. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), são aceitos carteira de identidade, Carteira de Identidade Nacional (CIN), identidade social, passaporte, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), carteira de trabalho física e carteira profissional emitida por conselho de classe.

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O documento pode ser utilizado mesmo que esteja vencido. A exigência é que a fotografia e as demais informações permitam identificar o eleitor.

Certidões de nascimento e de casamento não são aceitas. A carteira de trabalho digital também não pode ser utilizada como documento de identificação para votar.

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É preciso levar o título de eleitor?

Não. O título de eleitor em papel não substitui o documento oficial com foto e também não é obrigatório para a votação.

O documento, porém, reúne informações úteis, como o número da inscrição eleitoral, a zona e a seção. Esses dados também podem ser consultados pelo e-Título.

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O aplicativo da Justiça Eleitoral permite verificar, entre outras informações, a situação eleitoral e o local de votação. Ele também pode funcionar como documento de identificação no momento do voto, mas há uma condição: a fotografia do eleitor precisa aparecer no aplicativo.

Por isso, a recomendação é acessar o e-Título antes do domingo da eleição e conferir se a foto está disponível. Caso ela não apareça, será necessário apresentar outro documento oficial com foto.

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O celular pode entrar na cabine de votação?

Não. O eleitor pode levar o aparelho até a seção, inclusive para apresentar o e-Título, mas não pode entrar com ele na cabine de votação.

Antes de votar, o celular deverá ser desligado e entregue à mesa receptora. A proibição também alcança câmeras, filmadoras e outros equipamentos eletrônicos capazes de comprometer o sigilo do voto.

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A regra impede, por exemplo, que o eleitor fotografe ou grave o momento da votação.

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Pode levar uma “colinha” com os números dos candidatos?

Sim, desde que seja impressa. A anotação em papel com os números dos candidatos pode acompanhar o eleitor até a cabine e ajuda a evitar erros ou esquecimentos durante a votação.

A medida pode ser especialmente útil neste ano porque cada eleitor terá de fazer seis escolhas na urna eletrônica.

A votação começa por deputado federal, cujo número tem quatro dígitos. Em seguida, vem deputado estadual ou distrital, com cinco dígitos.

Depois, o eleitor votará duas vezes para senador. Como duas vagas estarão em disputa em cada unidade da Federação, será necessário escolher dois candidatos diferentes, identificados por números de três dígitos. A sequência termina com os votos para governador e presidente da República, ambos com números de dois dígitos.

Antes de apertar a tecla “Confirma”, a orientação é conferir na tela da urna a foto, o nome, o cargo e a sigla partidária correspondentes ao voto digitado.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.