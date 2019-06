Mulher morre em tiroteio após tentativa de assalto a bancos em Uberaba

Uma mulher morreu e outra pessoa ficou ferida em um tiroteio após uma tentativa de assalto a duas agências bancárias no centro de Uberaba, em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar, um carro dos criminosos foi cercado e a rendição dos suspeitos está em negociação.

A ação criminosa começou por volta das 4h da manhã nas agências do Banco do Brasil e do Itaú na Avenida Leopoldino Oliveira. A mulher que morreu chegou a ser levada para um hospital escola da cidade, mas não resistiu.

O tiroteio foi registrado por moradores da região, que publicaram as imagens nas redes sociais. Segundo os relatos, uma pessoa foi amarrada a um carro para servir de escudo aos bandidos.

Cidadao é preso no capo do carro em uberaba … Enquanto estao assaltando em uberaba pic.twitter.com/2y7xYNGEbi — fobia social (@QueSeFo47543895) June 27, 2019