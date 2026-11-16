Ministro da Fazenda no primeiro mandato de Lula, o médico Antônio Palocci logo caiu nas graças do presidente da República, do mercado e até da oposição. Além de manter os pilares da política econômica do governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), ele perseguiu um ajuste fiscal de longo prazo, trabalhou pela melhoria do ambiente de negócios e abriu o caminho — e o cofre — para políticas sociais.

Entre 2003 e 2006, o governo registrou superávits primários sempre acima de 4% do Produto Interno Bruto (PIB). A taxa básica de juros, a Selic, caiu quase pela metade no período — de 25,5% para 13,25% ao ano. Já a economia cresceu numa média anual de 3,5%. Tudo isso acompanhado pela implantação do Bolsa Família, o principal programa federal de transferência de renda.

Diante de tais resultados, Palocci passou a ser cotado para candidato a presidente, especialmente depois da eclosão do escândalo do mensalão. O prestígio dele era tamanho que provocou um conhecido efeito colateral: setores do PT o transformaram em alvo de fogo amigo. O então ministro não conseguiu disputar o Planalto nem terminar a primeira gestão de Lula no cargo.

No início de 2006, ele foi obrigado a deixar o ministério depois da quebra do sigilo bancário de um caseiro que o acusava de frequentar uma casa de lobistas em Brasília, o que Palocci negava. A crise política lhe custou a função.

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Memórias

Em 2007, ainda muito prestigiado nos meios econômicos, Palocci publicou um livro sobre os 1. 181 dias em que ficou à frente da Fazenda. Nele, transcreveu lições que seguem atuais para Lula, que — como ocorreu em 2002, antes de conquistar pela primeira vez a Presidência — lida com a desconfiança de investidores e empresários quanto ao seu real compromisso com a responsabilidade fiscal.

No livro, Palocci lembra da proliferação de planos econômicos no Brasil que fracassaram, entre outros motivos, porque evitaram o caminho correto, e também mais difícil, representado por medidas duras no campo fiscal. “O país e a classe dirigente sempre optaram por tentar achar um atalho para financiar as vontades e desejos nacionais”, escreve o ex-ministro, acrescentando que tal opção impede um crescimento sustentado.

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Ele alega ser fundamental enfrentar de frente, sem jeitinhos, o aumento da despesa pública, exatamente o desafio de Lula neste momento. “Ao escolher soluções que não incorporam o esforço político necessário, o país não consegue avançar na direção desejada pela sociedade — e assim, seguidamente, se desperdiçam as oportunidades que, de tempos em tempos, se abrem para o Brasil”.

Para Palocci, ajuste fiscal não é incompatível com investimentos e programas sociais, como parte dos petistas e da esquerda argumenta. Ele também lembra que a política econômica tocada por ele só funcionou porque teve a chancela do presidente, que enquadrava os companheiros que a criticavam ou sabotavam. No passado, essa estratégia deu certo.

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A combinação de responsabilidade fiscal, crescimento econômico e ação social ajudou Lula a se reeleger em 2006 mesmo depois da hecatombe do mensalão.