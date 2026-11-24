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Em busca de consenso para a vaga aberta no STF, senadores colocaram o nome de Fernando Haddad na mesa de discussões. Visto como alternativa fora do radar, o ex-ministro da Fazenda contaria com boa interlocução no Congresso e ajudaria Lula a solucionar impasses políticos.

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Em meio à expectativa de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhe um novo nome para compor o STF, senadores passaram a levantar alternativas para a cadeira deixada por Luís Roberto Barroso no ano passado.

Um dos nomes apontados em conversas reservadas e visto como uma escolha completamente fora do radar é o do ex-ministro Fernando Haddad.

Fontes ouvidas pelo Radar afirmam que a eventual escalação do ex-chefe da equipe econômica – que é advogado – resolveria dois problemas para Lula: a boa relação de Haddad com os congressistas poderia diminuir as chances de um revés – há traumas em torno da derrota inédita de Jorge Messias em maio deste ano – e ele tiraria de suas costas o constrangimento por não apresentar o ex-ministro da Fazenda como sucessor em 2030.

O petista se reuniu com ministros da Corte e com a cúpula do Legislativo no fim de semana para discutir opções para indicar para o Supremo.

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Ele chegou a demonstrar que gostaria de indicar novamente o titular da AGU, mas a maioria dos presentes buscou convencê-lo a encontrar outra alternativa.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, voltou a sugerir o nome do ex-senador Rodrigo Pacheco, que hoje está no TCU.

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Em um aceno negativo ao amapaense, Lula pediu, então, que os presentes levantassem opções e apresentassem a ele o quanto antes.

A ideia é chegar a um nome para que ele possa fazer a indicação ainda em novembro. Com isso, ele espera que o escolhido possa ser sabatinado e ter seu nome aprovado ainda neste ano.