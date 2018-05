Um terço dos brasileiros checa veracidade de notícias, aponta pesquisa

De acordo com a pesquisa MDA divulgada nesta segunda-feira pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), 31,5% dos brasileiros têm o costume de sempre verificar se as informações que consomem são verdadeiras e 68,2% já ouviram falar sobre a existência de notícias falsas, as chamadas fake news. Por outro lado, 4,5% acreditam em todas as informações com que têm contato.

Entre os assuntos sobre os quais os brasileiros mais se informam, conforme a pesquisa, destacam-se entretenimento (42,5%), política (28,2%), esporte (20,6%), economia (15,0%), educação/trabalho (12,4%), cidades (11,2%), saúde (10,6%) e viagens/turismo (3,7%).

O levantamento ainda mostra que 49% dos entrevistados utilizam a internet todos os dias para ver notícias; 9,1% acessam a rede vários dias por semana; 6,1%, poucas vezes por mês; 7,2%, raramente. Não fazem uso da rede mundial de computadores para se informar 28,6% da população.

Os dados da pesquisa encomendada pela CNT foram coletados pelo MDA entre os dias 9 e 12 de maio, com margem de erro de 2,2% e nível de confiança de 95%. Foram ouvidas 2.002 pessoas, em 137 municípios de 25 unidades federativas. O número de registro do levantamento é o BR-09430/2018.