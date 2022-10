Um sonho frustrado de Lula pode se tornar realidade para Bolsonaro

Todo partido tem pretensões de hegemonia. O PSDB queria ficar 20 anos no poder. O PT sonhou mais alto: 30 anos na Presidência, numa sucessão de mandatos de Lula, Dilma Rousseff, Lula, Fernando Haddad, Lula… Os petistas também sonharam com uma bancada de 100 deputados federais, mas nunca atingiram esse objetivo. Em 2010, por exemplo, no auge da popularidade de Lula, elegeram 88 para a Câmara.

Mesmo nos tempos áureos, o projeto de poder do PT sempre enfrentou uma trincheira de peso da oposição. Os tucanos, apesar de derrotados no âmbito nacional, ganharam sucessivamente a disputa para o governo de São Paulo, o que garantia uma espécie de equilíbrio mínimo no jogo e reduzia as chances de hegemonia. No meio político era comum a alegação de que, pelo bem da democracia e da alternância de poder, era importante manter o maior colégio eleitoral do país nas mãos do PSDB, a fim de garantir um freio ao PT. E assim ocorreu.

Em 2022, a possibilidade de hegemonia está de volta, não com o PT, mas com Bolsonaro. Dependendo do resultado do segundo turno, o presidente pode renovar o mandato e ter aliados à frente do governo dos três maiores colégios eleitorais do país. No primeiro turno, o partido dele, o PL, já elegeu as maiores bancadas de deputados e senadores. Para a Câmara, foram escolhidos 99 nomes do PL — um a menos do que a meta traçada pelo PT de Lula em seus anos de glória. O sonho mudou de lado.