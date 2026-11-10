Um revés para Alexandre de Moraes em um momento de crise no STF

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A decisão de Fachin de arquivar o inquérito das fake news representa um revés para Alexandre de Moraes. Robson Bonin, da coluna Radar, detalha como a condução da investigação gerou críticas internas no STF, a ponto de ser descrita como uma “delegacia paralela”, e o que motivou a intervenção de Fachin na relatoria do caso, que marcou a trajetória da Corte.

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A decisão de Edson Fachin de arquivar o inquérito das fake news representa um revés para Alexandre de Moraes, na avaliação de Robson Bonin, da coluna Radar. O ministro, que se tornou a principal figura pública da investigação, já havia perdido a relatoria antes da decisão de encerrar o caso. Para o colunista, o conflito com André Mendonça foi o ponto de inflexão que levou Fachin a assumir a condução do inquérito (este texto é um resumo do vídeo acima).

No Ponto de Vista, de VEJA, apresentado por Laísa Dall’Agnol nesta terça-feira, 10, Bonin lembrou que a investigação serviu de proteção ao Supremo Tribunal Federal no período de confronto com o governo Jair Bolsonaro. Com o tempo, porém, a forma como o inquérito foi conduzido passou a provocar questionamentos dentro da própria Corte, segundo o jornalista.

Por que a condução do inquérito virou alvo de críticas?

Bonin relatou que críticos da atuação de Moraes descreviam a estrutura montada em torno da investigação como “uma espécie de delegacia paralela”. Segundo o colunista, os mesmos investigadores que solicitavam diligências analisavam o material recolhido e encaminhavam seus relatórios ao ministro, que podia autorizar novas operações.

O raio-x dos ministros do STF

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Na descrição de Bonin, o procedimento concentrava no gabinete do relator etapas que, em uma investigação da Polícia Federal, costumam envolver diferentes instâncias. A crítica, afirmou, era que essa organização poderia isolar as apurações e reduzir a participação de outros setores da instituição.

O que levou Fachin a assumir a relatoria?

Segundo Bonin, o estopim foi o uso do inquérito por Moraes para acionar André Mendonça, em setembro, após a divulgação de um relatório da Polícia Federal. Na leitura do colunista, o episódio levou Fachin a avocar a relatoria. Depois de analisar o material, ele decidiu pelo arquivamento.

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A sequência ajuda a explicar o revés para Moraes: identificado com a investigação durante o embate entre Bolsonaro e o STF, o ministro deixou de conduzi-la antes que o desfecho fosse definido.

O que ainda falta esclarecer sobre a investigação?

“É uma história que marca a trajetória do STF”, afirmou Bonin. Para o colunista, a divulgação de documentos poderá ajudar a esclarecer até que ponto o inquérito cumpriu sua função de proteger as instituições e se houve abuso de poder em sua condução.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.