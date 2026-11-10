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Política

Um revés para Alexandre de Moraes em um momento de crise no STF

Arquivamento decidido por Edson Fachin encerra uma investigação que se tornou símbolo da atuação do ministro

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 10h11 | Atualizado em 10 nov 2026, 10h11
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Um revés para Alexandre de Moraes em um momento de crise no STF Priorize VEJA no Google

A decisão de Edson Fachin de arquivar o inquérito das fake news representa um revés para Alexandre de Moraes, na avaliação de Robson Bonin, da coluna Radar. O ministro, que se tornou a principal figura pública da investigação, já havia perdido a relatoria antes da decisão de encerrar o caso. Para o colunista, o conflito com André Mendonça foi o ponto de inflexão que levou Fachin a assumir a condução do inquérito (este texto é um resumo do vídeo acima).

No Ponto de Vista, de VEJA, apresentado por Laísa Dall’Agnol nesta terça-feira, 10, Bonin lembrou que a investigação serviu de proteção ao Supremo Tribunal Federal no período de confronto com o governo Jair Bolsonaro. Com o tempo, porém, a forma como o inquérito foi conduzido passou a provocar questionamentos dentro da própria Corte, segundo o jornalista.

Por que a condução do inquérito virou alvo de críticas?

Bonin relatou que críticos da atuação de Moraes descreviam a estrutura montada em torno da investigação como “uma espécie de delegacia paralela”. Segundo o colunista, os mesmos investigadores que solicitavam diligências analisavam o material recolhido e encaminhavam seus relatórios ao ministro, que podia autorizar novas operações.

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Na descrição de Bonin, o procedimento concentrava no gabinete do relator etapas que, em uma investigação da Polícia Federal, costumam envolver diferentes instâncias. A crítica, afirmou, era que essa organização poderia isolar as apurações e reduzir a participação de outros setores da instituição.

O que levou Fachin a assumir a relatoria?

Segundo Bonin, o estopim foi o uso do inquérito por Moraes para acionar André Mendonça, em setembro, após a divulgação de um relatório da Polícia Federal. Na leitura do colunista, o episódio levou Fachin a avocar a relatoria. Depois de analisar o material, ele decidiu pelo arquivamento.

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A sequência ajuda a explicar o revés para Moraes: identificado com a investigação durante o embate entre Bolsonaro e o STF, o ministro deixou de conduzi-la antes que o desfecho fosse definido.

O que ainda falta esclarecer sobre a investigação?

“É uma história que marca a trajetória do STF”, afirmou Bonin. Para o colunista, a divulgação de documentos poderá ajudar a esclarecer até que ponto o inquérito cumpriu sua função de proteger as instituições e se houve abuso de poder em sua condução.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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