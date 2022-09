Um empate de três a três entre Lula e Bolsonaro

A pesquisa Genial/Quaest costuma perguntar aos entrevistados quais são os principais problemas do país. No mais recente levantamento, divulgado, a economia apareceu no topo da lista, com 37% das citações. Na segunda e terceira colocações, ficaram as questões sociais, com 20%, e a saúde, com 16%. Na sequência, apareceram corrupção (6%), educação (5%) e violência (5%). Fecha a lista um genérico quesito “outros”, com 8%.

Favorito na sucessão presidencial, Lula (PT) lidera em intenções de voto entre aqueles que apontam economia, questões sociais e saúde como os principais problemas do país. É, portanto, considerado o candidato mais capacitado para lidar com essas áreas. Entre os entrevistados que elegeram a economia como prioridade, o petista tem 44% de intenção de voto e Bolsonaro, 33%. Em julho, a vantagem do ex-presidente era bem maior, de 24 pontos (49% a 25%), num sinal de que o atual mandatário está colhendo frutos de seu pacote bilionário de benefícios econômicos.

Em segundo lugar nas pesquisas e encurtando a distância para Lula, Bolsonaro lidera em intenções de voto entre aqueles que consideram corrupção, educação e violência os principais problemas do país, temas que estão no segundo escalão da lista. Entre os entrevistados que citaram a educação como desafio prioritário, o mandatário tem 43% de intenção de voto, e Lula marca 30%.

A um mês da eleição, cada candidato é considerado mais capacitado para solucionar três problemas específicos. A vantagem de Lula é que ele lidera justamente nos quesitos considerados mais importantes pelo eleitorado, como a economia. Bolsonaro, por sua vez, tem uma espécie de prêmio de consolação. Entre os entrevistados agrupados no quesito “outros” problemas, como trânsito e ruas esburacadas, o presidente tem 54% das intenções de voto, contra apenas 27% de Lula. Bolsonaro provavelmente venceria se a eleição fosse para prefeito.