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Política

Um em cada seis eleitores diz que pode votar em candidato associado a escândalo

Constatação está em levantamento CNT/MDA divulgado nesta terça-feira, 16

Por José Benedito da Silva Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 16h18 | Atualizado em 16 jun 2026, 16h59
PRESSÃO - Protesto no Banco Master, em São Paulo: escândalo mobiliza eleitor
Protesto contra a corrupção: maioria diz que não votaria em candidato associado a escândalos (Diogo Sadhi/Fotoarena/.)
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Um em cada seis eleitores diz que pode votar em candidato associado a escândalo Priorize VEJA no Google

Um em cada seis eleitores diz que pode escolher um candidato a deputado ou a senador na votação em outubro mesmo que eles tenham sido associados a algum escândalo envolvendo desvios, como os do Banco Master e das fraudes no INSS, segundo constatação feita pela pesquisa CNT/MDA divulgada nesta terça-feira, 16.

Segundo a sondagem, 16,2% disseram que poderiam votar em candidatos associados a escândalos “a depender do envolvimento”, enquanto 80,7% não votariam de jeito nenhum.

Neste ano haverá eleições para 513 vagas de deputado federal e a renovação de dois terços (54 das 81 cadeiras) do Senado. O eleitor também terá que escolher deputados estaduais nas assembleias de seus estados, além de governadores e presidente da República.

CNT/MDA - Políticos associados a escândalos
CNT/MDA – Políticos associados a escândalos (CNT/MDA/Reprodução)
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Nos últimos meses, os dois escândalos têm atingido vários políticos e partidos, da direita à esquerda. O senador Ciro Nogueira (PP-PI), por exemplo, que tentará renovar o seu mandato em outubro, foi alvo da quinta fase da Operação Compliance Zero, que apura se o parlamentar recebeu pagamentos, inclusive em forma de mesada, para apoiar projetos da instituição financeira no Congresso.

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À esquerda, conforme VEJA revelou na edição desta semana, há indícios que apontam para o envolvimento dos ex-governadores baianos Rui Costa e Jaques Wagner, ambos candidatos ao Senado nas eleições deste ano. Eles teriam contribuído com o Master ao firmar contratos para fornecimento de cestas e de créditos consignados a servidores — eles negam as acusações.

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Já o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), que tentaria a vaga de Senado, desistiu da disputa após ter seu nome envolvido em investigações tanto relativas ao Banco Master (também na Operação Compliance Zero) quanto ao escândalo envolvendo a refinaria de Manguinhos (Operação Sem Refino).

Sobre a pesquisa

O levantamento CNT/MDA foi feito com 2.002 entrevistas entre os dias 10 e 14 de junho. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-04256/2026.

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TAGS:
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Eleições 2026
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