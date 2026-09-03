Um dos argumentos que campanha de Flávio pode usar para se favorecer com crise do STF

A mais recente crise que afeta o STF deve ser usada pela oposição para fortalecer a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República.

Um dos caminhos é apresentar o primogênito de Jair Bolsonaro como único caminho possível para acabar com o que chamam de “ditadura da toga”.

Explicarão que mesmo que o Senado seja majoritariamente conservador a partir do ano que vem, um eventual novo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva inviabilizaria qualquer ofensiva contra magistrados.

Isso porque o petista, na avaliação de bolsonaristas ouvidos por Radar, articularia para garantir que Davi Alcolumbre permanecesse à frente da Mesa Diretora do Senado, o que blindaria os ministros da Corte de eventuais processos de impeachment.

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Além disso, o mandatário trabalharia para esvaziar a adesão de parlamentares do Centrão a qualquer iniciativa que procurasse afastar os magistrados.