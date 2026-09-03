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Política

Um dos argumentos que campanha de Flávio pode usar para se favorecer com crise do STF

Aliados avaliam apresentar o primogênito de Bolsonaro como único caminho possível para acabar com o que chamam de "ditadura da toga"

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 13h30
Homem de meia-idade, cabelos escuros e curtos, veste terno azul-marinho e camisa branca, com microfone de lapela. Ele tem expressão séria e está sentado em um estúdio com fundo azul
Senador Flávio Bolsonaro durante sabatina na Globo (TV Globo/Reprodução)
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Um dos argumentos que campanha de Flávio pode usar para se favorecer com crise do STF Priorizar nos meus resultados Google

A mais recente crise que afeta o STF deve ser usada pela oposição para fortalecer a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República.

Um dos caminhos é apresentar o primogênito de Jair Bolsonaro como único caminho possível para acabar com o que chamam de “ditadura da toga”.

Explicarão que mesmo que o Senado seja majoritariamente conservador a partir do ano que vem, um eventual novo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva inviabilizaria qualquer ofensiva contra magistrados.

Isso porque o petista, na avaliação de bolsonaristas ouvidos por Radar, articularia para garantir que Davi Alcolumbre permanecesse à frente da Mesa Diretora do Senado, o que blindaria os ministros da Corte de eventuais processos de impeachment.

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Além disso, o mandatário trabalharia para esvaziar a adesão de parlamentares do Centrão a qualquer iniciativa que procurasse afastar os magistrados.

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