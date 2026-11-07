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Política

Um antigo caso de rachadinha pode manter Flávio na mira de Alexandre de Moraes

Mudança de interpretação sobre foro privilegiado envolvendo aliado do Zero Um pode virar dor de cabeça para o senador mesmo sem mandato no ano que vem

Por Laryssa Borges Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 nov 2026, 10h23
Homem de meia-idade, cabelo escuro e camisa azul, com expressão séria e levemente cabisbaixa, em meio a uma multidão em ambiente escuro. Ao fundo, detalhes da bandeira do Brasil.
O candidato Flávio Bolsonaro, após o primeiro turno das eleições  (Joédson Alves/Agência Brasil)
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Nas redes sociais, Zequinha Marinho (Podemos-PA) anunciava como trunfo eleitoral o endosso de Flávio Bolsonaro à sua candidatura a mais oito anos no Senado pelo estado do Pará. Ele integrava uma lista de 47 nomes de direita apoiados pelo primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ficou apenas na quarta colocação e não se reelegeu.

Agora é por conta de uma antiga pendência judicial de Marinho que Flávio, mesmo sem mandato a partir de 2027, ficará na mira do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Em março de 2025, o Plenário do STF analisou um caso relacionado a Zequinha Marinho e decidiu que políticos manteriam o direito ao foro privilegiado mesmo depois de terminado o mandato se os crimes pelos quais são acusados tiverem sido praticados no cargo ou em razão dele.

As coincidências não param por aí. Marinho, na época um ex-deputado federal, respondia pela suspeita de rachadinha, prática que consiste em embolsar ilegalmente parte dos salários dos funcionários do gabinete parlamentar. No caso do senador paraense, o Ministério Público diz que ele cobrou a devolução de 5% dos servidores que empregava entre 2007 e 2014, sob pena de exoneração.

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Flávio Bolsonaro, como se sabe, também foi acusado de rachadinha na época em que era deputado estadual no Rio de Janeiro. De acordo com o MP, entre 2003 e 2018, funcionários do gabinete do então deputado estadual se dirigiam religiosamente ao banco, sacavam uma parcela de seus salários e repassavam ao então assessor de confiança da família Bolsonaro Fabrício Queiroz, que usava os recursos arrecadados para pagar, entre outras coisas, despesas pessoais do filho do ex-presidente.

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Derrotado nas eleições presidenciais, Flávio deixou o país às escondidas logo depois que o ministro Moraes determinou o recolhimento de seus passaportes. Por causa do precedente de Zequinha Marinho, a partir de 2027 em tese ele continuará a ser processado no STF no inquérito que investiga se atuou, ao lado do advogado Willer Thomaz, em um suposto esquema de lavagem de dinheiro por meio de bets. Moraes é o relator do caso e, além de ter ordenado a coleta dos documentos de viagem do ex-presidenciável, recentemente mandou bloquear até 6 bilhões de reais de Willer.

Para a defesa de Flávio se livrar da força da caneta de Moraes seria preciso argumentar que as suspeitas de lavagem estariam vinculadas a atividades privadas do senador, sem relação com o ofício de parlamentar. Em princípio, só assim conseguiria deixar de lado a tese fixada pelo tribunal de que “a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício”. Até lá, com ou sem mandato, Moraes será o relator do caso do Zero Um, investigado por corrupção e lavagem também envolvendo o financiamento do filme Dark Horse, uma cinebiografia de Jair Bolsonaro.

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