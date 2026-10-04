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Política

Último ato eleitoral de Lula zera o jogo político

Saída da cena do petista permitirá a renovação na esquerda e pode embaralhar as cartas na direita

Por Daniel Pereira 4 out 2026, 07h30
Lula, de chapéu de palha e terno marrom, e Geraldo Alckmin, de terno azul-marinho e óculos, sorriem enquanto apertam as mãos, com fundo verde e amarelo
Lula e Alckmin concorrem à reeleição - 06/08/2026 (Ricardo Stuckert/Divulgação)
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O Brasil realiza neste mês de outubro a décima eleição presidencial direta desde a redemocratização do país. Para Lula, candidato à reeleição, a disputa será um tira-teima. Ele perdeu nas três primeiras vezes em que concorreu (1989, 1994 e 1998) e venceu nas outras três (2002, 2006 e 2022). Desde que chegou ao poder pela primeira vez, ainda conseguiu eleger e reeleger Dilma Rousseff (2010 e 2014), mas fracassou na tentativa de levar Fernando Haddad à vitória contra Jair Bolsonaro (2018).

Com mais de quarenta anos de carreira pública e prestes a completar 81 anos de idade, Lula já declarou que esta será a sua última candidatura, ganhe ou perca. Seja qual for o resultado do pleito, seu último ato eleitoral será um divisor de águas e vai zerar o jogo da política no Brasil, com impactos principalmente no campo da esquerda.

Em artigo no jornal Folha de S.Paulo, Maria Hermínia Tavares, professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, observou que Lula, seu vice Geraldo Alckmin e o ex-governador Ronaldo Caiado, que concorre ao Palácio do Planalto pelo PSD, são os últimos políticos de projeção nacional que participaram da Constituinte. “Todos os seus contemporâneos já saíram de cena. Esta será, por assim dizer, a última eleição da Nova República”, escreveu.

A despedida de Lula escancara a janela para a passagem de bastão entre gerações. No caso da esquerda, abre espaço para a ascensão de novos quadros, algo que o presidente sempre dificultou. Desde o fim da ditadura militar, Lula é o candidato do PT. Das dez corridas presidenciais, participou de sete. Em 2010, ficou fora porque a Constituição não permite três mandatos consecutivos. Em 2014, porque sua pupila Dilma Rousseff não aceitou abrir mão de tentar a reeleição. Em 2018, porque estava preso.

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Terminada a campanha deste ano, será intensificada a disputa pelo posto de sucessor de Lula, que foi deflagrada há tempos e tem nomes conhecidos, como o próprio Haddad, o senador Camilo Santana e a deputada Gleisi Hoffmann. Na ativa, Lula fez o que pode para impedir que quadros de outras legendas de esquerda lhe fizessem sobra. Com ele fora do circuito, PSB e companhia tendem a trabalhar para sair da órbita petista. O recomeço será marcado por embates internos.

Há, no entanto, um desafio maior, que o próprio Lula não conseguiu superar, como dá conta a reprovação majoritária a seu governo. É a necessidade de a centro-esquerda atualizar as suas propostas e a sua prática política. Ela perdeu contato com o chão da fábrica. As pesquisas mostram que o eleitor está cansado do presidente e de sua cartilha. Há uma necessidade de renovação de ideias, mudança de conceitos e modernização do programa. O sonho da carteira assinada, por exemplo, já não faz a cabeça de tantos como no passado.

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Esse processo terá de ser realizado enquanto a direita cresce no Brasil. Mesmo preso, Jair Bolsonaro tem demonstrado um capital eleitoral parecido ao de Lula. O ex-presidente escolheu seu filho mais velho, Flávio Bolsonaro, para entrar no páreo presidencial. É um sinal claro de que o clã não pretende deixar de dar as cartas em seu campo político. Por enquanto, ninguém ousou desafiar os planos do capitão. O curioso é que a última campanha de Lula plantou a semente da discórdia no terreno adversário. Só o tempo dirá se ela renderá frutos.

Tome-se o caso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afilhado político do capitão. Se Flávio Bolsonaro vencer a eleição presidencial, Tarcísio dificilmente se lançará ao Planalto em 2030, para não bater de frente com a família Bolsonaro. Já se Lula vencer o terreno ficará mais favorável ao projeto pessoal do governador, que não vive apenas do antipetismo. É por isso que muitos caciques de legendas de direita e do Centrão debatem nos bastidores se não é o caso de fazer corpo mole na campanha do Zero Um. O último ato eleitoral de Lula pode embaralhar as cartas também nas trincheiras opostas.

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