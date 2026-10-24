Última pesquisa presidencial das eleições será divulgada no domingo de votação; veja os detalhes

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A última pesquisa presidencial do PoderData/Aya para o segundo turno das eleições de 2026 será divulgada neste domingo, dia da votação decisiva entre Lula e Flávio Bolsonaro. O levantamento, com 4.000 eleitores em todo o país e margem de erro de 1,6 ponto, promete revelar os cenários finais da disputa.

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A última pesquisa presidencial prevista para divulgação no segundo turno das eleições de 2026 será publicada neste domingo, 25 de outubro, mesmo dia em que os brasileiros voltarão às urnas para decidir a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). O levantamento será realizado pelo PoderData/Aya, com 4.000 eleitores em todo o país.

Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na segunda-feira, 19, a pesquisa terá entrevistas realizadas entre sexta-feira, 23, e sábado, 24, véspera da votação. A margem de erro máxima prevista é de 1,6 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento será divulgado no dia da eleição, quando os dois candidatos disputarão a Presidência da República após terem avançado ao segundo turno.

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O que a última pesquisa PoderData/Aya vai mostrar?

A pesquisa terá abrangência nacional, com entrevistas nas 27 unidades da Federação. O público pesquisado será formado por eleitores com 16 anos ou mais.

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O levantamento também utilizará como referência o resultado oficial do primeiro turno para ajustar a composição da amostra. Nesse pleito, Flávio Bolsonaro recebeu 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 45,16%.

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De acordo com o plano metodológico, a ponderação considerará os votos declarados pelos entrevistados que afirmarem ter participado do primeiro turno e indicarem um candidato. Eleitores que votaram em branco ou nulo, ou que não compareceram à votação, não serão calibrados por esse critério.

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Como serão feitas as entrevistas?

Diferentemente das pesquisas presenciais, o PoderData utilizará um sistema de ligações telefônicas automatizadas para coletar as respostas.

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Os contatos serão realizados por telefones fixos e celulares, a partir de números selecionados aleatoriamente em um banco de dados. Os entrevistados responderão a um questionário estruturado, sem a participação direta de entrevistadores.

A amostra será distribuída por regiões geográficas, com posterior ponderação dos resultados de acordo com características da população eleitoral.

O instituto levará em consideração sexo, idade, escolaridade e renda, além da distribuição regional dos eleitores.

Pelo planejamento registrado no TSE, o Sudeste representará 42% da amostra ponderada, seguido pelo Nordeste, com 28%, Sul, com 14%, e Norte e Centro-Oeste, ambos com 8%.

A metodologia prevê ainda mecanismos de controle das entrevistas. Pelo menos 30% dos questionários, o equivalente a 1.200 entrevistas, passarão por verificação posterior da equipe responsável pela qualidade da pesquisa.

Qual será a margem de erro da pesquisa?

O PoderData informou ao TSE que a margem de erro máxima prevista para o levantamento será de 1,6 ponto percentual, para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.

Quem contratou a pesquisa PoderData/Aya?

O levantamento será realizado com recursos próprios da empresa PoderData Pesquisa, Jornalismo e Comunicação Ltda., que também aparece como contratante e responsável pelo pagamento do trabalho.

O valor registrado no TSE é de 103.715 reais.

O estatístico responsável é Anderson Silva de Macedo, registrado no Conselho Regional de Estatística (CONRE) sob o número 10507.

A pesquisa foi registrada em 19 de outubro, sob o número BR-02828/2026, com previsão de divulgação em 25 de outubro.

O cronograma estabelece a realização das 4.000 entrevistas entre os dias 23 e 24 de outubro, com abrangência nacional.