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Política

Última pesquisa Atlas mostra disputa acirrada de Carlos Bolsonaro pelo senado de SC

Filho do ex-presidente disputa vaga com Esperidão Amin (PP) e Carol de Toni (PL)

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 out 2026, 18h56 | Atualizado em 3 out 2026, 19h23
Os candidatos ao Senado por SC Esperidião Amin, Carlos Bolsonaro e Caroline de Toni
Os candidatos ao Senado por SC Esperidião Amin, Carlos Bolsonaro e Caroline de Toni (Waldemir Barreto/Agência Senado, Isaac Fontana/EFE e Reila Maria/Câmara dos Deputados/Reprodução)
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Última pesquisa Atlas mostra disputa acirrada de Carlos Bolsonaro pelo senado de SC Priorize VEJA no Google

Divulgada nesta sábado, 3, a última pesquisa AtlasIntel antes das eleições deste domingo indica uma disputa acirrada entre Carlos Bolsonaro (PL) e Esperidão Amin (PP) pela segunda vaga do senado por Santa Catarina.

Segundo o levantamento, Carol de Toni (PL) aparece em primeiro, com 28,6% dos votos válidos. A disputa pela segunda vaga tem empate técnico, com 18,1% para Carlos e 18% para Esperidão. Décio Lima (PT) surge em seguida, com 14,4% dos votos.

Realizada pela AtlasIntel, a pesquisa ouviu 1794 pessoas em Santa Catarina entre os dias 27 de setembro e essa sexta-feira, 2. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Confira como está a disputa pelo senado de SC:

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Carolina de Toni (PL) – 28,6%
Carlos Bolsonaro (PL) – 18,1%

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Esperidião Amim (PP) – 18,0%
Décio Lima (PT) – 14,5%
Afrânio Boppré (Psol) – 10,9%

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Lunelli (MDB) – 6,0%
Túlio de Amorim Pfutzenreiter (Missão) – 1,5%
Outros – 2,5%

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