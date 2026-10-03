Última pesquisa Atlas mostra disputa acirrada de Carlos Bolsonaro pelo senado de SC

Divulgada nesta sábado, 3, a última pesquisa AtlasIntel antes das eleições deste domingo indica uma disputa acirrada entre Carlos Bolsonaro (PL) e Esperidão Amin (PP) pela segunda vaga do senado por Santa Catarina.

Segundo o levantamento, Carol de Toni (PL) aparece em primeiro, com 28,6% dos votos válidos. A disputa pela segunda vaga tem empate técnico, com 18,1% para Carlos e 18% para Esperidão. Décio Lima (PT) surge em seguida, com 14,4% dos votos.

Realizada pela AtlasIntel, a pesquisa ouviu 1794 pessoas em Santa Catarina entre os dias 27 de setembro e essa sexta-feira, 2. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Confira como está a disputa pelo senado de SC:

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Carolina de Toni (PL) – 28,6%

Carlos Bolsonaro (PL) – 18,1%

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Esperidião Amim (PP) – 18,0%

Décio Lima (PT) – 14,5%

Afrânio Boppré (Psol) – 10,9%

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Lunelli (MDB) – 6,0%

Túlio de Amorim Pfutzenreiter (Missão) – 1,5%

Outros – 2,5%

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