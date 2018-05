VEJA teve acesso com exclusividade ao local onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está detido e reconstituiu o cotidiano de seu primeiro mês na prisão — uma rotina diferente da dos outros 22 presos na carceragem da PF em Curitiba. O ex-presidente não tem hora para acordar ou dormir, não tem hora para o banho de sol, pode receber os advogados quando desejar, as visitas não passam pela revista íntima e a cela, confortável se comparada às demais, não fica trancada. Normalmente, a porta permanece apenas fechada. Acompanhe o “Última Edição” no Podcast de VEJA: