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Política

UFF reforça segurança após alunos serem ameaçados pelas redes sociais

Estudantes da federal de Niterói convocaram protestos contra Flavio Bolsonaro (PL) durante a semana

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 17h54
Multidão em manifestação, com bandeiras do Brasil e arco-íris, fumaça vermelha no centro, e pessoas segurando cartazes. Ao fundo, árvores e edifícios, incluindo um com cúpula.
Protesto de estudantes contra Flávio Bolsonaro no Centro do Rio (//VEJA)
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O reitor em exercício da Universidade Federal Fluminense (UFF), Fábio Passos, afirmou nesta quinta-feira, 8, que estudantes da instituição estão sendo ameaçados pelas redes sociais, inclusive com menções a possíveis ataques contra a universidade. Em vídeo publicado nas redes, ele disse que a instituição adotou medidas para reforçar a segurança nos campi e comunicou o caso à Polícia Federal. “Nossos estudantes têm feito manifestações pacíficas sobre a situação eleitoral atual. Várias pessoas da comunidade têm nos avisado desde ontem que têm recebido várias ameaças a sua integridade física e a danos da própria universidade”, disse. Durante a semana, alunos da UFF participaram e convocaram protestos a favor de Lula (PT) e contra a ascensão da extrema-direita e de Flavio Bolsonaro (PL).

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Na última quarta-feira, 7, um incêndio atingiu um prédio da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no Recife, que abrigava laboratórios de fármacos, informática e genética. As chamas se espalharam rapidamente, atingindo equipamentos, amostras e pesquisas, embora não tenham deixado feridos. O deputado federal eleito Jones Manoel (PSOL) veio a público relatar que estudantes haviam recebido, horas antes, mensagens com ameaças de “explodir o departamento” e referências à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL). As mensagens circulam nas redes sociais e são atribuídas a apoiadores do candidato, mas a autoria e a autenticidade ainda não foram confirmadas. Jones Manoel afirmou que pedirá à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal que investiguem as ameaças e a possibilidade de o incêndio ter sido criminoso.

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