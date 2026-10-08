UFF reforça segurança após alunos serem ameaçados pelas redes sociais
Estudantes da federal de Niterói convocaram protestos contra Flavio Bolsonaro (PL) durante a semana
O reitor em exercício da Universidade Federal Fluminense (UFF), Fábio Passos, afirmou nesta quinta-feira, 8, que estudantes da instituição estão sendo ameaçados pelas redes sociais, inclusive com menções a possíveis ataques contra a universidade. Em vídeo publicado nas redes, ele disse que a instituição adotou medidas para reforçar a segurança nos campi e comunicou o caso à Polícia Federal. “Nossos estudantes têm feito manifestações pacíficas sobre a situação eleitoral atual. Várias pessoas da comunidade têm nos avisado desde ontem que têm recebido várias ameaças a sua integridade física e a danos da própria universidade”, disse. Durante a semana, alunos da UFF participaram e convocaram protestos a favor de Lula (PT) e contra a ascensão da extrema-direita e de Flavio Bolsonaro (PL).