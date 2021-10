Twitter suspende contas de blogueiro bolsonarista Allan dos Santos

Atualizado em 9 out 2021, 19h33 - Publicado em 9 out 2021, 19h31

O Twitter suspendeu, na última sexta-feira, 8, duas contas do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos na rede social. Ele é investigado nos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos.

A decisão obedeceu a uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Os perfis bloqueados foram o do portal Terça Livre e o do próprio Allan dos Santos — este último, uma conta “reserva” usada após o perfil original ter sido suspenso no ano passado.

De acordo com informações do Twitter, as contas estão “retidas” devido a uma “decisão judicial”.

O nome do bolsonarista voltou a ser centro de polêmica na última semana. Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, Tatiana Garcia Bressan, ex-estagiária do ministro do STF Ricardo Lewandowski, teria sido informante do blogueiro.

Após a veiculação da denúncia, o magistrado determinou cumprimento de mandado de busca e apreensão pela Polícia Federal na casa da ex-funcionária de seu gabinete. Tatiana também foi levada para a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, para prestar depoimento.