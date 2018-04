TV Cultura terá 12 horas de programação sobre o julgamento no STF

A TV Cultura terá programação especial de 12 horas para transmitir o julgamento do habeas corpus preventivo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Supremo Tribunal Federal (STF). A sessão da Corte está marcada para as 14h desta terça-feira, e será transmitida pela TV Justiça ao vivo.

A partir das 14h, o Jornal da Cultura retransmite o sinal da TV Justiça, completando a cobertura do julgamento com links, reportagens e a participação dos comentaristas do programa. Às 22h15, entra no ar uma edição extra do Roda Viva sobre o assunto em formato de debate.

No YouTube, no aplicativo Cultura Digital e no site, a transmissão acontece das 14h às 22h15, no canal Jornalismo TV Cultura, e das 22h15 às 23h45, no canal do Roda Viva. Já no Facebook, página do Jornalismo exibe um live das 21h15 às 22h15, enquanto a do Roda Viva transmite o programa ao vivo, das 22h15 às 23h45.

A Band e a RedeTV! terão flashes ao vivo ao longo da programação. Já o BandNews TV fará cobertura da sessão em tempo real. A assessoria de imprensa do SBT informou que o resultado da votação do STF será transmitido no fim do julgamento.