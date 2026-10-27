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Política

Tudo ou nada? Guimarães rejeita adesão ‘meia boca’ do Centrão ao governo Lula

Ministro da Secretaria de Relações Institucionais enviou recado público aos partidos de centro após participar de reunião com a bancada do PT da Câmara

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 out 2026, 16h01
CLIMA DE TENSÃO - Autoridades: confissões de criminosos podem atingir personagens dos Três Poderes da República
Ministro José Guimarães ao lado de Lula, Alckmin, Alcolumbre e Motta (CanalGov/Reprodução)
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Tudo ou nada? Guimarães rejeita adesão ‘meia boca’ do Centrão ao governo Lula Priorize VEJA no Google

Após participar de reunião com a bancada do PT da Câmara, o ministro de Relações Institucionais, José Guimarães, deixou um recado público aos partidos do Centrão, que chegaram a aderir à campanha de Flávio Bolsonaro no segundo turno, mas já sinalizam disposição nos bastidores de se reaproximar de Luiz Inácio Lula da Silva depois que o petista foi reeleito no último domingo.

O auxiliar de Lula defendeu ajustes na relação do petista com o Congresso e cobrou que as legendas da base governista sejam mais fiéis ao que o Palácio do Planalto prioriza.

“Os partidos do Centrão vão participar do governo? Eu defendo que participem e [vamos dialogar] para isso. Porém, tem que ser uma participação efetiva, não é meia participação, não é meia governabilidade, tem que ser governabilidade integral e total”, pontuou Guimarães.

No terceiro mandato, as siglas do Centrão até integraram a base de Lula, mas alguns de seus membros impuseram derrotas e traições ao petista ao longo dos anos.

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Apesar disso, o mandatário tem ciência de que, para isolar o PL e o bolsonarismo dentro do Congresso, precisará trabalhar com os partidos.

O Centrão, por sua vez, sabe que para ganhar forças, após ter sido ligeiramente esvaziado pelas urnas, um dos caminhos é se aliar ao presidente,

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Apesar da disposição mútua, ambas as partes veem a necessidade de essa relação passar por ajustes.

Ao deixar o encontro com a bancada petista, o ministro lembrou que legendas que tiveram até três ministérios durante atual gestão não entregaram votos para pautas importantes do Executivo. “Nós precisamos construir um governo com muitas alianças, mas com nitidez política por conta do que aconteceu nas ruas”.

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