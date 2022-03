Tudo ou nada e vaga de deputado: as opções de Moro

“É um passo atrás para dar dez para a frente”. Foi assim, em tom de otimismo exagerado, que dirigentes do União Brasil explicaram a decisão do ex-juiz Sergio Moro de implodir pontes com o Podemos, partido que o abrigou em novembro passado, e migrar para a sigla com o maior fundo eleitoral nesta disputa – cerca de 800 milhões de reais. O pacote de despedida de Moro, porém, reúne mágoas com dirigentes, sabotagens internas e desgastes homéricos, como a aliança com o MBL e o episódio sexista envolvendo o deputado estadual Arthur do Val, que em viagem à Ucrânia disse que as refugiadas do país eram “fáceis” porque eram “pobres”.

Às vésperas do fim da janela partidária, a decisão de Moro pela troca de siglas também inclui uma espécie de sentimento de tudo ou nada. Parlamentares do União disseram a VEJA que a premissa para a filiação do ex-magistrado da Lava-Jato é que todos os pré-candidatos deixem de lado suas pretensões pessoais ao Palácio do Planalto e passem a trabalhar por uma única candidatura.

O prazo pré-estabelecido entre Moro e dirigentes do União é tentar convergir para um nome de consenso, no espectro de centro, até julho, mês das convenções partidárias, quando pesquisas eleitorais e critérios como apoios de partidos e recursos próprios para a campanha serão utilizados para depurar quem deve ser o representante da terceira via.

É por isso que, ao deixar o Podemos, Moro não recebeu garantias de que ele será o candidato à Presidência no União. No novo partido ele deverá enfrentar novas pressões para mais um vez alterar seus planos políticos.

Uma parcela de seus futuros correligionários disse a VEJA que a ideia de setores da legenda refratárias a Moro é convencê-lo a não concorrer ao Planalto, e sim atuar como um dos maiores puxadores de votos do país, lançando-se a deputado federal.