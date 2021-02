‘Tudo acaba um dia’, diz Bolsonaro sobre fim do comando de Maia na Câmara

O presidente Jair Bolsonaro atendeu a um pedido de apoiadores na manhã desta segunda-feira, 1°, em frente ao Palácio da Alvorada, e mandou um recado ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), com quem já teve muito embates. “Tudo acaba um dia. Meu mandato vai acabar um dia e devemos nos preparar para esse dia” afirmou.

A votação para um novo presidente da Câmara irá ocorrer nesta segunda-feira, que será o último dia do mandato de Maia. O Planalto apoia o líder do Centrão Arthur Lira (PP-AL), apontado como o favorito. Maia apoia Baleia Rossi (MDB-SP), que teve a sua candidatura enfraquecida às vésperas da eleição depois de perder o apoio de legendas importantes, como o do próprio DEM.

Em tom otimista, Bolsonaro afirmou que, “se Deus quiser, tudo vai dar certo”, se referindo à possibilidade de Arthur Lira vencer a eleição.