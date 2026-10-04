Quantas urnas precisaram ser trocadas pelo TSE por falhas técnicas na manhã do primeiro turno
Substituições representam 0,07% dos equipamentos do país; SP e PR lideram trocas por aparelhos de contingência
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou em seu primeiro boletim das Eleições 2026 que 421 urnas eletrônicas foram trocadas até as 10h por conta de falhas técnicas. O volume representa 0,07% do total de equipamentos em uso no pleito deste ano.
São Paulo, maior colégio eleitoral do país, lidera o número de substituições, com 86 ocorrências, seguido pelo Paraná, com 60. Para contornar eventuais problemas, a Justiça Eleitoral mantém milhares de urnas de contingência preparadas para acionamento imediato.
O tribunal informou ainda que auditores e técnicos acompanham a segurança e a integridade dos equipamentos ao longo do dia, sem qualquer registro de irregularidade nas checagens.