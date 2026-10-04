Quantas urnas precisaram ser trocadas pelo TSE por falhas técnicas na manhã do primeiro turno

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O TSE registrou a troca de 421 urnas eletrônicas por falhas técnicas até as 10h, representando 0,07% do total de equipamentos em uso. São Paulo e Paraná lideram as substituições. A Justiça Eleitoral mantém urnas de contingência e auditores acompanham a segurança dos equipamentos, sem registro de irregularidades até o momento.

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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou em seu primeiro boletim das Eleições 2026 que 421 urnas eletrônicas foram trocadas até as 10h por conta de falhas técnicas. O volume representa 0,07% do total de equipamentos em uso no pleito deste ano.

São Paulo, maior colégio eleitoral do país, lidera o número de substituições, com 86 ocorrências, seguido pelo Paraná, com 60. Para contornar eventuais problemas, a Justiça Eleitoral mantém milhares de urnas de contingência preparadas para acionamento imediato.

O tribunal informou ainda que auditores e técnicos acompanham a segurança e a integridade dos equipamentos ao longo do dia, sem qualquer registro de irregularidade nas checagens.