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Política

TSE decide derrubar posts com notícia falsa sobre Flávio e Nossa Senhora

Ministros divergiram sobre o alcance da medida e sobre quais publicações deveriam ser afetadas

Por Redação 30 set 2026, 22h24 | Atualizado em 30 set 2026, 22h55
Membros de um tribunal sentados em uma bancada de madeira escura, com um tapete vermelho e uma bandeira do Brasil ao fundo
Plenário do TSE durante sessão de julgamento (Leobark Rodrigues/TSE)
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TSE decide derrubar posts com notícia falsa sobre Flávio e Nossa Senhora Priorize VEJA no Google

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu pela derrubada, nesta quarta-feira, 30, de posts nas redes sociais com notícias falsas sobre um suposto plano de Flávio Bolsonaro para retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil. Houve divergência entre os ministros, no entanto, sobre o alcance da decisão e quais publicações deveriam permanecer no ar.

O relator, André Mendonça, defendeu que são falsas postagens que ligam Flávio e sua família à iniciativa. Nesse caso, estariam proibidos posts que afirmam que o candidato propôs, apoiou ou apoiaria a medida no futuro. Mendonça foi acompanhado por Nunes Marques e Dias Toffoli em seu voto.

Já o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva defendeu que devem ser excluídos apenas as afirmações “notoriamente inverídicas” de que Flávio
Bolsonaro “é autor, apresentou ou propôs projeto ou iniciativa destinada a retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil ou a extinguir o feriado nacional correspondente, ou de que apoiou ou articulou concretamente medida dessa natureza”.

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Cueva defendeu manter manifestações de “caráter prospectivo acerca de eventual atuação futura do candidato, inclusive quanto à
possibilidade de que venha a apoiar, articular ou promover medida dessa natureza, bem como as inferências acerca de compromisso ou intenção futura, cuja eventual ilicitude dependerá do conteúdo concretamente veiculado”. Floriano de Azevedo Marques seguiu o mesmo entendimento.

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Postagem de Antonio Tabet

Com a votação em curso, Mendonça ajustou seu voto e decidiu pela manutenção de postagem do humorista Antonio Tabet sobre o tema. Em nota, o TSE afirma que Mendonça “aderiu à fundamentação apresentada pelo Corregedor-geral eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, e considerou que, em caso de ‘dúvida razoável’ sobre o objetivo da publicação, ela deve ser mantida”.

Ricardo Villas Bôas Cueva afirmou, em seu voto, que o post de Tabet trouxe uma crítica política contundente, sem atribuir ao candidato uma conduta concreta e verificável sobre o tema.

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TAGS:
André Mendonça
Flávio Bolsonaro
Nossa Senhora Aparecida
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
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