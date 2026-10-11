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Política

TSE suspende propaganda de Lula que ligava vice de Flávio a acusação de estupro

Pedido de investigação contra Alfredo Gaspar (PL-AL) foi arquivado e não há quaisquer evdiências contra ele; ordem foi dada por Nunes Marques

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 out 2026, 09h42
Recorte da propaganda que o TSE mandou tirar do ar
Recorte da propaganda que o TSE mandou tirar do ar (Reprodução/Reprodução)
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TSE suspende propaganda de Lula que ligava vice de Flávio a acusação de estupro Priorize VEJA no Google

O ministro Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoreal (TSE), mandou tirar do ar uma propaganda da chapa do PT que vinculava o vice de Flávio Bolsonaro, Alfredo Gaspar (PL-AL), a uma denúncia pelo crime de estupro de vulnerável. No último dia 6, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou arquivar o pedido de investigação contra o deputado. Não há quaisquer provas, indícios ou investigações contra ele.

A decisão foi dada na noite de sábado, 10. A propaganda, que foi veiculada em canais de televisão aberta, continha uma apresentadora que dizia: “Nesta eleição, você tem dois lados bem diferentes. A dupla da experiência, Lula com três mandatos de presidente e Alckmin quatro vezes governador de São Paulo. Do outro, a dupla dos escândalos. Flávio Bolsonaro investigado por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do Banco Master e Alfredo Gaspar, o vice escolhido por Flávio, que foi alvo de um pedido de investigação por estupro de vulnerável contra uma menina de 13 anos. Agora é com você. Que Brasil você quer?”.

Gaspar foi relator da CPMI do INSS. Enquanto ele estava nessa função, durante uma reunião do colegiado, o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) e a senadora Soraya Thronicke (PSB-MS) disseram que o adversário possuía contra si uma suspeita de ter praticado o estupro de uma menina de 13 anos. A acusação teve grande repercussão, mas não há quaisquer provas da existência desse inquérito, de boletim de ocorrência ou mesmo da existência de uma vítima. Por isso, nesta semana, o STF arquivou o pedido de investigação contra Gaspar e a Justiça de Alagoas obrigou Thronicke a pagar R$ 50.000 em danos morais ao deputado.

“A omissão do arquivamento, combinada com a exibição de manchete pretérita como se atual fosse, transmite ao eleitorado a falsa percepção de que a apuração permanece em curso. (…) Não se trata, portanto, de mera referência a fato pretérito da vida pública do candidato, mas de descontextualização relevante, apta a induzir o eleitor em erro”, argumentou Nunes Marques em um trecho da decisão.

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Mais adiante, o presidente do TSE afirmou: “A mensagem que razoavelmente se transmite ao eleitorado é a de que a chapa adversária se define pela prática de crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro e de natureza sexual contra criança”. Ele mandou retirar a propaganda de circulação de 42 emissoras de TV aberta.

A decisão deste sábado é uma liminar (decisão de urgência dada no começo do processo, sem ouvir as duas partes). A campanha de Lula ainda pode tentar recursos tanto para Nunes Marques quanto para o plenário. Além disso, também terá prazo para defesa.

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