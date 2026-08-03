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Política

TSE rejeita pedido da Federação PT-PCdoB-PV para retirar vídeo em que Flávio associa Lula ao crime organizado

Entre as declarações questionadas pela federação está a afirmação de que 'Lula fez mais pelo crime do que pelo povo brasileiro'

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 17h30 | Atualizado em 3 ago 2026, 17h36
Lula, com barba e cabelos grisalhos, veste camisa azul listrada e paletó escuro, olhando para a direita. Ao lado, um homem de cabelos escuros e olhos claros, usando terno e gravata azul, olha para cima e para a esquerda
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Ton Molina/Agência Senado/Divulgação)
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TSE rejeita pedido da Federação PT-PCdoB-PV para retirar vídeo em que Flávio associa Lula ao crime organizado Priorizar nos meus resultados Google

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou o pedido de tutela de urgência apresentado pela Federação PT-PCdoB-PV para retirar das redes sociais um vídeo em que o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), faz críticas severas à política de segurança pública do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Entre as declarações questionadas pela federação está a afirmação de que “Quando o Lula foi aos Estados Unidos, ele não foi como presidente, foi como defensor do PCC e do Comando Vermelho. Lula fez mais pelo crime do que pelo povo brasileiro. ”

Ao negar a liminar, o presidente do TSE, ministro Nunes Marques, concluiu que, em análise preliminar, não há demonstração suficiente de que o conteúdo divulgado por Flávio constitua fato sabidamente inverídico, nem de que ultrapasse os limites da crítica política protegida pela Constituição.

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Segundo o ministro, “não basta que a parte adversa considere a narrativa injusta, exagerada ou politicamente inadequada. É indispensável que a controvérsia recaia sobre afirmação factual cuja incompatibilidade com a realidade possa ser objetivamente aferida. ”

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Nunes Marques também destacou que “não compete à Justiça Eleitoral substituir o debate político para definir qual interpretação deve prevalecer perante a opinião pública”, observando que a remoção de conteúdos políticos deve ocorrer apenas em situações de manifesta ilegalidade.

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Ao final, o ministro concluiu que as manifestações de Flávio Bolsonaro permanecem inseridas no ambiente típico da pré-campanha, sem pedido explícito de voto, razão pela qual indeferiu o pedido de remoção do vídeo formulado pela federação.

 

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