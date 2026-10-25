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APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PT - 13 Lula 57,66% 193.574 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 42,34% 142.169 VOTOS
Presidente
0,25%
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 0,00% 0 VOTOS
PP - 11 Mailza Assis 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - AC
0,00%
PSD - 55 Omar Aziz 0,00% 0 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - AM
0,00%
PP - 11 Celina Leão 58,54% 5.126 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 41,46% 3.630 VOTOS
GOVERNADOR - DF
0,52%
MDB - 15 Ricardo Ferraço 0,00% 0 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - ES
0,00%
PT - 13 Cadu De Lula 0,00% 0 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - RN
0,00%
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 0,00% 0 VOTOS
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - TO
0,00%
NOVO ELEIÇÕES 2026

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Política

TSE paralisa contagem de votos após decisão de Zanin de estender votação

Painel do tribunal registrava 0,25% das seções totalizadas às 17h06; ministro do STF estendeu o horário de votação até as 19h em todo o país

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 17h39 | Atualizado em 25 out 2026, 17h43
Homem branco de óculos, terno azul, gravata rosa e toga preta, sentado em uma cadeira de couro amarela, olhando para o lado direito com expressão séria
O ministro Cristiano Zanin, durante sessão do STF  (Alejandro Zambrana/STF)
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TSE paralisa contagem de votos após decisão de Zanin de estender votação Priorize VEJA no Google

O painel de resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrava 0,25% das seções totalizadas às 17h06 deste domingo, 25, segundo o portal Resultados. Naquele momento, 1.225 das 499.248 seções constavam como totalizadas. A Corte paralisou a divulgação de resultados após a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a prorrogação da votação até as 19h, no horário de Brasília, em todo o país.

Tela de resultados da Eleição Geral Ordinária 2026, 2º Turno, para Presidente. Lula aparece com 57,66% dos votos e Flávio Bolsonaro com 42,34%. Dados gerais mostram 0,25% das seções totalizadas.
Parcial TSE: apuração dos votos foi paralisada às 17h06 (Reprodução/TSE)

A decisão de Zanin foi tomada após uma reclamação sobre insuficiência de transporte público em Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas, na Bahia.

Às 17h06min27s, Lula aparece com 193.574 votos (57,66%), enquanto Flávio Bolsonaro soma 142.169 votos (42,34%). O painel informa 335.743 votos válidos e apenas 0,25% das seções totalizadas, portanto os números representam uma parcela inicial da apuração nacional, e não o resultado final.

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Cristiano Zanin Martins
Eleições 2026
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