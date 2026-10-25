TSE paralisa contagem de votos após decisão de Zanin de estender votação

O painel de resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrava 0,25% das seções totalizadas às 17h06 deste domingo, 25, segundo o portal Resultados. Naquele momento, 1.225 das 499.248 seções constavam como totalizadas. A Corte paralisou a divulgação de resultados após a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a prorrogação da votação até as 19h, no horário de Brasília, em todo o país.

A decisão de Zanin foi tomada após uma reclamação sobre insuficiência de transporte público em Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas, na Bahia.

Às 17h06min27s, Lula aparece com 193.574 votos (57,66%), enquanto Flávio Bolsonaro soma 142.169 votos (42,34%). O painel informa 335.743 votos válidos e apenas 0,25% das seções totalizadas, portanto os números representam uma parcela inicial da apuração nacional, e não o resultado final.