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Política

TSE marca para quinta-feira julgamento que pode definir eleição no Rio

Resultado pode decidir se Douglas Ruas será declarado eleito

Por Redação 6 out 2026, 22h08
Três homens brancos, de meia-idade, em trajes formais. Da esquerda para a direita: um homem de óculos e terno preto, falando ao microfone; um homem sorrindo, de terno azul-marinho e gravata azul-clara; e um homem de terno preto e gravata listrada, falando ao microfone
Eduardo Paes (PSD), Douglas Ruas (PL) e Anthony Garotinho (Republicanos) (Thiago Ribeiro/Beto Barata/Vinicius Loures/Câmara dos Deputados/Getty Images)
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TSE marca para quinta-feira julgamento que pode definir eleição no Rio Priorize VEJA no Google

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcou para a próxima quinta-feira (8), às 10h, o julgamento que vai decidir se o candidato ao governo do Rio de Janeiro Anthony Garotinho (Republicanos) pode desistir de um recurso apresentado ao tribunal.

O resultado do julgamento também pode definir se o candidato Douglas Ruas (PL) pode ser declarado eleito no primeiro turno para comandar o governo estadual.

Na sexta-feira (2), antes da votação, o ministro entendeu que os votos de Garotinho não poderiam ser considerados válidos e deveriam constar como anulados sub judice no primeiro turno, realizado no último domingo (4).

Em seguida, a defesa de Garotinho desistiu do recurso protocolado contra a decisão do ministro.

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Conforme decisão da Justiça Eleitoral do Rio, Garotinho está inelegível por ter sido condenado por ato doloso de improbidade administrativa em 2018.

Se a solicitação de desistência for aceita, os votos de Garotinho podem ser anulados definitivamente.

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Com isso, uma nova totalização dos votos será determinada, e o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) poderá proclamar que Douglas Ruas foi eleito no primeiro turno.

Com a nova contagem, Ruas passará a obter mais de 50% dos votos válidos, excluídos brancos e nulos, regra principal para que um candidato seja declarado vencedor no primeiro turno.

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Ruas obteve 4.271.199 votos, equivalentes a 49,27% dos votos válidos, e Eduardo Paes (PSD) conseguiu 3.706.984 votos válidos (42,76%).

Garotinho recebeu 274.411 votos (3,17%). O nome dele continuou na urna porque a decisão do TRE-RJ que barrou o candidato foi tomada após o fechamento do sistema da urna eletrônica.

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(Agência Brasil)

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Anthony Garotinho
Douglas Ruas
Eduardo Paes
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