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Política

TSE marca julgamento sobre vídeo de Jair Bolsonaro feito por IA

O caso veio à tona após o candidato Flávio Bolsonaro usar a simulação de um pronunciamento do pai, que está em prisão domiciliar

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 21h49 | Atualizado em 27 ago 2026, 21h49
Vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro feito por IA, exibido na convenção nacional do PL do último sábado, 25
Vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro feito por IA, exibido na convenção nacional do PL do último sábado, 25 (Isabella Alonso Panho/VEJA)
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TSE marca julgamento sobre vídeo de Jair Bolsonaro feito por IA Priorizar nos meus resultados Google

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcou para a próxima terça-feira, 1, o julgamento de uma ação protocolada pelo PT contra a divulgação de um vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro feito por inteligência artificial.

O caso veio à tona após o candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) usar a simulação de um pronunciamento do pai, que está em prisão domiciliar, durante o evento de lançamento da sua candidatura, realizado em agosto.

A expectativa é que os ministros possam definir durante o julgamento se a questão se enquadra nos casos de deep fakes e quais as regras que serão aplicadas aos processos semelhantes que serão julgados posteriormente.

As deep fakes ocorrem pela criação de conteúdo artificial para prejudicar ou beneficiar candidatos por meio de situações simuladas. A divulgação desse tipo de conteúdo é proibida pelo TSE.

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As polêmicas de Jair Bolsonaro na prisão domiciliar

Regras

Em março deste ano, o TSE aprovou regras sobre utilização de inteligência artificial durante as eleições gerais de outubro.

As normas valem para candidatos e partidos. Os ministros proibiram que provedores de IA permitam, ainda que solicitado pelos usuários, sugestões de candidatos para votar. O objetivo é evitar a interferência de algoritmos na livre escolha dos eleitores.

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Para combater a misoginia digital, o TSE proibiu postagens nas redes sociais com montagens envolvendo candidatas e fotos e vídeos com nudez e pornografia.

A Corte eleitoral também reafirmou que os provedores de internet poderão ser responsabilizados pela Justiça se não retirarem perfis falsos e postagens ilegais de seus usuários.

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Eleições

O primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro, quando serão eleitos deputados federais, estaduais, distritais, governadores, senadores e o presidente da República.

O segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos obtiver mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.

(Com Agência Brasil)

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Jair Bolsonaro
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