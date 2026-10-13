TSE manda Flávio e apoiadores excluírem vídeos falsos de uso de drogas em ato pró-Lula

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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e seus apoiadores retirem das redes sociais um vídeo falso. A gravação, que mostrava uma mulher usando cocaína, foi descontextualizada para parecer um evento de um ato pró-Lula na Av. Paulista. A decisão, do ministro Marco Aurélio Buzzi, exige a exclusão em 24 horas, sob pena de remoção pelas próprias plataformas. A publicação foi classificada como “grave manipulação por descontextualização” e com “apelo eleitoral explícito”.

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O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) determinou que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e seus apoiadores retirem das redes sociais um vídeo falso sobre as manifestações pró-Lula do último domingo, 11, no qual uma mulher aparecia usando cocaína em uma via pública. O conteúdo dava a entender que a cena teria ocorrido na Avenida Paulista, durante ato da esquerda no último domingo, 11, mas não condiz com a realidade. De acordo com a petição judicial, o vídeo foi feito, na verdade, no Chile e um dia antes do ato em favor de Lula.

A decisão de exclusão do material foi dada pelo ministro Marco Aurélio Buzzi na segunda-feira, 12. Além de Flávio, a decisão deve ser executada também por políticos como o então candidato a senador Carlos Viana (PL-MG), o coach Pablo Marçal (Pros-SP) e os deputados Nikolas Ferreira (PL-MG), Gustavo Gayer (PL-GO) e Carla Zambelli (PL-SP).

O documento também afirma que a edição e a apresentação do vídeo nas redes dos políticos da direita bolsonarista formaram um “elemento de uma narrativa eleitoral enganosa, reforçada pelas afirmações generalizantes feitas na publicação”, o que, segundo Buzzi, caracteriza “grave manipulação por descontextualização”.

Flávio Bolsonaro e seus apoiadores têm 24 horas, terminando no final da noite desta terça-feira, 13, para apagar os vídeos falsos. Caso não cumpram a decisão, novos ofícios devem determinar que a própria Meta (dona do Facebook, Instagram e WhatsApp) e o X removam os materiais de suas respectivas plataformas.

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“A gravidade [da situação] é acentuada, em tese, quando a imagem é combinada com afirmações generalizantes sobre consumo de drogas e com apelo eleitoral explícito”, declarou Buzzi.

O ministro também indeferiu o pedido de indisponibilização do perfil “Sociedade em fatos”, que havia compartilhado o material. E determinou a “proibição genérica de divulgação futura de conteúdo ‘substancialmente semelhante ou equivalente'” por outros usuários e contas nas redes sociais.

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VEJA entrou em contato com a equipe de campanha de Flávio Bolsonaro, mas não teve retorno até o momento da publicação deste texto.

Canal de Flávio divulga imagem gerada por IA de servidora limpando metrô

Além do falso vídeo sobre uso de cocaína, a campanha de Flávio Bolsonaro divulgou uma imagem forjada, produzida com inteligência artificial, que exibe uma suposta servidora da prefeitura de São Paulo limpando vidros pichados do metrô após a manifestação de domingo.

Na “foto”, uma senhora idosa de pele negra aparece esfregando os vidros da estação Trianon-Masp, na Avenida Paulista, para apagar dizeres como “Bolsonaro Fascista” e “Não passarão”. A pichação é real, mas a servidora foi artificialmente incluída por meio de ferramentas digitais — a publicação foi veiculada pelo canal oficial “Tropa do Flávio”, no WhatsApp, e compartilhada ao menos 11.600 vezes desde a última segunda-feira, 12.

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A análise da ferramenta de checagem SIGNAIP aponta 84% de probabilidade de uso de IA na imagem — o índice, conforme os criadores da própria plataforma, não chega a 100% porque a inserção da mulher é um detalhe acrescentado a uma foto autêntica.

“É esta combinação de elementos fotográficos genuínos com adições artificiais que justifica o resultado probabilístico elevado”, diz Caroline Nunes, criadora da InspireIP, que opera a plataforma de checagem. “As criações sintéticas atingiram um nível de detalhe que confunde a percepção visual humana. A disseminação de imagens manipuladas, que circulam na internet sem qualquer registro transparente de sua origem, facilita a desinformação e o engano do público”, avalia.

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Até a publicação desta reportagem, a montagem com a falsa servidora pública estava disponível no canal Tropa do Flávio.