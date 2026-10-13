OFERTA 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Política

TSE manda Flávio e apoiadores excluírem vídeos falsos de uso de drogas em ato pró-Lula

Material divulgado nas redes sociais do presidenciável havia sido editado e usava imagens feitas no Chile sem qualquer ligação com o petista

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 09h45 | Atualizado em 13 out 2026, 10h24
Ato de Lula na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, em 11 de outubro, reúne milhares de pessoas e ocupa o espaço de dez quarteirões
Ato de Lula na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, em 11 de outubro, reúne milhares de pessoas e ocupa o espaço de dez quarteirões (Ricardo Stuckert/Divulgação)
Continua após publicidade
TSE manda Flávio e apoiadores excluírem vídeos falsos de uso de drogas em ato pró-Lula Priorize VEJA no Google

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) determinou que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e seus apoiadores retirem das redes sociais um vídeo falso sobre as manifestações pró-Lula do último domingo, 11, no qual uma mulher aparecia usando cocaína em uma via pública. O conteúdo dava a entender que a cena teria ocorrido na Avenida Paulista, durante ato da esquerda no último domingo, 11, mas não condiz com a realidade. De acordo com a petição judicial, o vídeo foi feito, na verdade, no Chile e um dia antes do ato em favor de Lula.

A decisão de exclusão do material foi dada pelo ministro Marco Aurélio Buzzi na segunda-feira, 12. Além de Flávio, a decisão deve ser executada também por políticos como o então candidato a senador Carlos Viana (PL-MG), o coach Pablo Marçal (Pros-SP) e os deputados Nikolas Ferreira (PL-MG), Gustavo Gayer (PL-GO) e Carla Zambelli (PL-SP).

O documento também afirma que a edição e a apresentação do vídeo nas redes dos políticos da direita bolsonarista formaram um “elemento de uma narrativa eleitoral enganosa, reforçada pelas afirmações generalizantes feitas na publicação”, o que, segundo Buzzi, caracteriza “grave manipulação por descontextualização”.

Siga

Flávio Bolsonaro e seus apoiadores têm 24 horas, terminando no final da noite desta terça-feira, 13, para apagar os vídeos falsos. Caso não cumpram a decisão, novos ofícios devem determinar que a própria Meta (dona do Facebook, Instagram e WhatsApp) e o X removam os materiais de suas respectivas plataformas.

Continua após a publicidade

“A gravidade [da situação] é acentuada, em tese, quando a imagem é combinada com afirmações generalizantes sobre consumo de drogas e com apelo eleitoral explícito”, declarou Buzzi.

O ministro também indeferiu o pedido de indisponibilização do perfil “Sociedade em fatos”, que havia compartilhado o material. E determinou a “proibição genérica de divulgação futura de conteúdo ‘substancialmente semelhante ou equivalente'” por outros usuários e contas nas redes sociais.

Continua após a publicidade

VEJA entrou em contato com a equipe de campanha de Flávio Bolsonaro, mas não teve retorno até o momento da publicação deste texto.

Canal de Flávio divulga imagem gerada por IA de servidora limpando metrô

Além do falso vídeo sobre uso de cocaína, a campanha de Flávio Bolsonaro divulgou uma imagem forjada, produzida com inteligência artificial, que exibe uma suposta servidora da prefeitura de São Paulo limpando vidros pichados do metrô após a manifestação de domingo.

Na “foto”, uma senhora idosa de pele negra aparece esfregando os vidros da estação Trianon-Masp, na Avenida Paulista, para apagar dizeres como “Bolsonaro Fascista” e “Não passarão”. A pichação é real, mas a servidora foi artificialmente incluída por meio de ferramentas digitais — a publicação foi veiculada pelo canal oficial “Tropa do Flávio”, no WhatsApp, e compartilhada ao menos 11.600 vezes desde a última segunda-feira, 12.

Continua após a publicidade

A análise da ferramenta de checagem SIGNAIP aponta 84% de probabilidade de uso de IA na imagem — o índice, conforme os criadores da própria plataforma, não chega a 100% porque a inserção da mulher é um detalhe acrescentado a uma foto autêntica.

“É esta combinação de elementos fotográficos genuínos com adições artificiais que justifica o resultado probabilístico elevado”, diz Caroline Nunes, criadora da InspireIP, que opera a plataforma de checagem. “As criações sintéticas atingiram um nível de detalhe que confunde a percepção visual humana. A disseminação de imagens manipuladas, que circulam na internet sem qualquer registro transparente de sua origem, facilita a desinformação e o engano do público”, avalia.

Continua após a publicidade

Até a publicação desta reportagem, a montagem com a falsa servidora pública estava disponível no canal Tropa do Flávio.

Publicidade
TAGS:
fake news
Flávio Bolsonaro
Maquiavel
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

OFERTA 10.10

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 10,10/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).