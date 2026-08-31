TSE inicia preparação e compilação dos sistemas eleitorais das eleições de 2026

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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) inicia a fase de preparação dos sistemas para as eleições de outubro. De 31 de agosto a 3 de setembro, os programas são compilados para garantir segurança e possibilitar auditoria. O processo é vital para proteger o fluxo de votação, culminando em 4 de setembro com a lacração digital e física dos sistemas.

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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) inicia nesta segunda-feira (31) a etapa de preparação dos sistemas que serão utilizados nas eleições de outubro. O procedimento inicial, focado na compilação dos programas, será realizado até a próxima quinta-feira, 3 de setembro.

Nessa fase, reúnem-se os códigos e demais componentes necessários para gerar as versões oficiais dos sistemas, garantindo que os softwares permaneçam protegidos contra modificações após a conclusão dos trabalhos. Na prática, o processo possibilita que entidades fiscalizadoras e a imprensa acompanhem e participem dessa auditoria de integridade do pleito.

Além da segurança lógica, o TSE armazena fisicamente as mídias em sua Sala-Cofre antes de enviar cópias oficiais aos tribunais regionais eleitorais (TREs), que prepararão as urnas. Essa etapa é considerada fundamental para proteger os sistemas responsáveis por todo o fluxo de votação, abrangendo desde o funcionamento da urna eletrônica e a criptografia de dados até a transmissão e a totalização dos resultados.

Na sexta-feira, 4 de setembro, essa primeira fase será concluída com a Cerimônia de Assinatura Digital e Lacração dos Sistemas Eleitorais. É nessa etapa que são geradas as “impressões digitais” de cada programa para verificar sua integridade, seguidas do lacre físico e digital e da guarda final das mídias em um ambiente blindado do Tribunal.