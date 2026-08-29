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Política

TSE inicia julgamento de registros de Lula, Flávio, Zema e Renan na segunda-feira

Ministros André Mendonça, Estela Aranha e Dias Toffoli vão relatar os processos; cúpula da corte tem até quarta-feira (2/9) para proferir os votos

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 ago 2026, 13h14 | Atualizado em 29 ago 2026, 13h15
Fachada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Fachada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) (Abdias Pinheiro/TSE)
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TSE inicia julgamento de registros de Lula, Flávio, Zema e Renan na segunda-feira Priorizar nos meus resultados Google

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) inicia o julgamento dos registros de candidatura dos presidenciáveis Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão) a partir de segunda-feira (31). Por meio do plenário virtual, os magistrados vão avaliar se os postulantes ao Planalto atendem às exigências legais para disputar a eleição de outubro.

O Ministério Público Eleitoral (MPE) já manifestou pareceres favoráveis, indicando que os candidatos não possuem impedimentos criminais ou administrativos para concorrer à Presidência.

Caberá ao ministro André Mendonça relatar o registro de candidatura da ‘Coligação Brasil Pronto Pra Mais’, liderada pelo presidente Lula, além de conduzir a análise processual do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Enquanto isso, a ministra Estela Aranha será a relatora do processo do senador Flávio Bolsonaro, e o ministro Dias Toffoli vai analisar a candidatura de Renan Santos.

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Dentre os presidenciáveis com melhor desempenho nas pesquisas de intenção de voto, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), ainda precisa corrigir uma falha, identificada pelo MPE em uma certidão apresentada pela campanha, para ter seu registro de candidatura avaliado pela corte eleitoral.

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As análises virtuais começam na segunda-feira e os ministros têm até a quarta-feira (2/9) para proferir seus votos.

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TAGS:
André Mendonça
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
José Antonio Dias Toffoli
Luiz Inácio Lula da Silva
Radar
Renan Santos
Romeu Zema
Ronaldo Caiado
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
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