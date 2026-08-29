TSE inicia julgamento de registros de Lula, Flávio, Zema e Renan na segunda-feira
Ministros André Mendonça, Estela Aranha e Dias Toffoli vão relatar os processos; cúpula da corte tem até quarta-feira (2/9) para proferir os votos
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) inicia o julgamento dos registros de candidatura dos presidenciáveis Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão) a partir de segunda-feira (31). Por meio do plenário virtual, os magistrados vão avaliar se os postulantes ao Planalto atendem às exigências legais para disputar a eleição de outubro.
O Ministério Público Eleitoral (MPE) já manifestou pareceres favoráveis, indicando que os candidatos não possuem impedimentos criminais ou administrativos para concorrer à Presidência.
Caberá ao ministro André Mendonça relatar o registro de candidatura da ‘Coligação Brasil Pronto Pra Mais’, liderada pelo presidente Lula, além de conduzir a análise processual do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Enquanto isso, a ministra Estela Aranha será a relatora do processo do senador Flávio Bolsonaro, e o ministro Dias Toffoli vai analisar a candidatura de Renan Santos.
Dentre os presidenciáveis com melhor desempenho nas pesquisas de intenção de voto, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), ainda precisa corrigir uma falha, identificada pelo MPE em uma certidão apresentada pela campanha, para ter seu registro de candidatura avaliado pela corte eleitoral.
As análises virtuais começam na segunda-feira e os ministros têm até a quarta-feira (2/9) para proferir seus votos.