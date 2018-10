TSE fará última verificação da integridade das urnas no domingo

As urnas eletrônicas, a serem utilizadas nas eleições, passarão neste domingo (7), nas primeiras horas da manhã, por uma auditoria de verificação de autenticidade e integridade do sistema. A operação consiste na conferência, por técnicos e auditores da Justiça Eleitoral, de todos os sistemas que estão instalados nas urnas eletrônicas que serão utilizadas no pleito.

O objetivo é verificar se dados que constam no equipamento correspondem aos que são informados pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE.

A auditoria de verificação faz parte de uma série de medidas definidas pela Justiça Eleitoral para fortalecer a segurança e para ampliar a confiabilidade do sistema eletrônico de votação.

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Og Fernandes, vai participar das operações. De acordo com o TSE, a auditoria ocorrerá às 6h30 na 14ª Zona Eleitoral, na 510 Norte em Brasília-DF.