Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Política

TSE fará ‘intensivão’ para julgar candidatos suspeitos de ligação com o crime organizado

Recentemente tribunal também impôs limites a exploração de supostos vínculos de candidatos à Presidência com faccionados e milicianos

Por Laryssa Borges Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 out 2026, 16h24
Principais organizações criminosas do país, CV e PCC estão na mira do governo americano após pressão da família Bolsonaro
Autoridades dizem que o PCC e o CV já agem como organizações terroristas  (Jarbas Oliveira/Folhapress/.)
Continua após publicidade
TSE fará ‘intensivão’ para julgar candidatos suspeitos de ligação com o crime organizado Priorize VEJA no Google

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pretende fazer uma espécie de intensivão de julgamentos e zerar no período de 30 dias a análise de todos os registros de candidaturas de políticos suspeitos de ligação com o crime organizado. A informação foi confirmada a VEJA pelo presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques.

Embora comezinha, a tarefa é considerada intrincada no momento porque, a exemplo do Supremo Tribunal Federal (STF), o TSE também entrou em disputas internas entre seus ministros, com uns magistrados desfazendo as decisões dos outros e juízes em desvantagem nos placares de votação pedindo vista dos autos e paralisando deliberações.

A meta de Nunes Marques ocorre no momento em que, por ordem do ministro do STF Alexandre de Moraes, a Polícia Federal prendeu na última quinta-feira, 17, o ex-prefeito de Belford Roxo Márcio Canella (União Brasil), o segundo deputado estadual mais votado no Rio nas eleições deste ano.

Siga

Os investigadores descrevem Canella como peça central em um esquema de lavagem de dinheiro por meio de postos de gasolina e fazem menção a supostos vínculos do deputado estadual eleito com o Comando Vermelho e com milicianos como Juracy Alves Prudêncio, conhecido como Jura e líder do grupo de milicianos “Somos Comunidade”. A esposa de Jura tinha um cargo no gabinete de Canella na Assembleia Legislativa do Rio.

Continua após a publicidade

A preocupação do TSE com associações de candidatos ao crime organizado tem duas vertentes. Além de analisar e banir aspirantes a políticos com vínculos criminosos, o tribunal decidiu no último dia 13 fixar limites para que o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro, que se enfrentam no segundo turno da corrida presidencial, ataquem um ao outro por suposta proximidade com facções e milícias. Os magistrados decidiram, por exemplo, que é possível fazer críticas políticas baseadas em fatos concretos, mas também que é ilegítimo vincular os dois candidatos a faccionados sem comprovação fática.

O TSE concluiu no julgamento ser autorizado explorar a proximidade de Flávio com o miliciano Adriano da Nóbrega, antigo líder do “Escritório do Crime”, mas avaliou serem ilícitos conteúdos que vinculem diretamente o senador ao crime organizado. No mesmo sentido, o tribunal barrou um vídeo que descrevia o presidente Lula como “protetor” do PCC e do Comando Vermelho.

Publicidade
TAGS:
Bastidores de Brasília
Comando Vermelho
Eleições 2026
PCC
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).