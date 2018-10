O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) espera anunciar o próximo presidente da República até as 21h deste domingo, 28. O segundo turno é disputado entre Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL). Os eleitores poderão votar até as 17h, no horário de Brasília.

Segundo informações do TSE, só haverá atrasos na divulgação do resultado oficial em caso de alguma intercorrência, como a suspensão da totalização dos votos em algum estado.

A divulgação das pesquisas de boca de urna e da apuração parcial para presidência da República será iniciada às 19h, no horário de Brasília, quando se encerra a votação no Acre. Nas 14 unidades da federação onde haverá disputa de segundo turno para o governo, os resultados serão conhecidos a partir das 17h.

A disputa para o governo do estado ocorre no Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.