TSE emite zerésima do segundo turno e mostra que não há votos computados

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) emitiu neste sábado (29), véspera do segundo turno, a zerésima das urnas eletrônicas.

A emissão foi feita durante uma cerimônia realizada no Espaço Multiuso, subsolo do edifício-sede da Corte, em Brasília (DF), com a participação de representantes do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), fiscais, delegados dos partidos políticos, das federações de partidos e das coligações, além das Forças Armadas.

A zerésima é um relatório emitido antes do início da votação em cada seção eleitoral e atesta que não existe nenhum voto registrado na urna eletrônica para nenhum dos candidatos. Trata-se de um importante documento que atesta que não há fraudes e que o sistema é seguro.

Outros testes incluem a verificação de sistemas de transmissão, recebimento e totalização dos dados, bem como a checagem de que os sistemas que serão usados são os mesmos que foram lacrados no dia 2 de setembro. São procedimentos que contam com a participação de técnicos do tribunal e mostram a transparência do processo eleitoral. Todas as verificações foram feitas com sucesso e mostraram que não há irregularidades.

No domingo (30) serão realizadas ainda outras etapas. Há a emissão da zerésima de todas as seções eleitorais do país, antes da abertura da votação, além do teste de integridade, em que as cédulas impressas e pré-preenchidas são digitadas por servidores da Justiça Eleitoral nas urnas, com acompanhamento de uma auditoria externa, como forma de garantir o funcionamento e a segurança dos equipamentos.