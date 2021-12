TSE deve discutir limites de gastos de candidatos na próxima semana

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve discutir ainda este ano se a corte pode arbitrar o limite de gastos dos candidatos na eleição de 2022 ou se isso deve ficar a cargo do Congresso Nacional, que até agora não estabeleceu os valores. A previsão é que o debate comece na próxima terça, 7.

“Antigamente a lei dizia que os limites seriam estabelecidos por lei e tinha um parágrafo: se a lei não for editada, cada partido estabelece o seu limite de gastos. Mas isso foi revogado”, diz o ex-ministro do TSE Henrique Neves. “Então você tem uma eleição que não diz quanto cada candidato pode gastar.”

A previsão do montante para 2022 estava no código eleitoral que não passou no Congresso. Entre as consequências dessa indefinição está o fato de não haver qualquer referencial para saber se o candidato gastou mais do que o autorizado. “Abuso de poder econômico vai ser algo subjetivo, da cabeça do juiz”, diz ele. Há outra dúvida.

Os candidatos, de acordo com as normas vigentes, estão limitados a investir até 10% em recursos próprios a campanha. “Mas 10% de zero é zero. Então o candidato não vai poder usar recursos próprios?”, questiona Neves.

Ele aponta ainda o risco de o TSE tomar uma decisão que acabe sendo judicializada no Supremo Tribunal Federal (STF) sob a alegação de que a corte teria extrapolado sua função ao estabelecer um critério que deveria ser definido por congressistas.