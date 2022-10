TSE dá 3 dias para ministro explicar investigação contra institutos

Atualizado em 15 out 2022, 13h55 - Publicado em 15 out 2022, 13h36

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu três dias para que o ministro da Justiça, Anderson Torres, e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) expliquem as investigações contra institutos de pesquisa. A decisão é do Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves, e foi publicada neste sábado, 15.

Nesta semana, Torres pediu a abertura de inquérito administrativo e policial para que sejam apuradas supostas irregularidades nas pesquisas eleitorais. O ministro da Justiça argumenta que haveria colusão entre os institutos com o intuito de manipular o mercado e os eleitores. As investigações foram suspensas pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, na última quinta-feira 13.

O corregedor argumenta que não há base legal para investigar os institutos e afirma que Torres e o Cade se basearam “unicamente em presunções relacionadas à desconformidade dos resultados das urnas com o desempenho de candidatos retratados nas pesquisas.” Gonçalves diz ainda que o pedido de abertura de inquérito foi feito para “satisfazer a vontade eleitoral” manifestada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição.

“Os elementos são suficientes para concluir pela existência de indícios de que o documento não se presta à obtenção de resultado jurídico útil à proteção da concorrência, mas, sim, como apontado pelo TSE, à possível instrumentalização da autarquia federal para fins eleitorais”, declarou.