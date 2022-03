TSE atende a pedido do PL e proíbe manifestações políticas no Lollapalooza

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atendeu ao pedido do Partido Liberal (PL), do presidente Jair Bolsonaro, e proibiu manifestações políticas de artistas no festival Lollapalooza, sob pena de multa de 50.000 reais.

A legenda entrou com a ação no tribunal depois que a cantora Pabllo Vittar segurou uma bandeira com o rosto do ex-presidente Lula, principal rival de Bolsonaro nas eleições de 2022, ao passar pelo meio do público na passarela do festival durante sua apresentação no sábado. Por diversos momentos, a plateia dos shows também entoou coros contra o presidente. Na ação, o PL citava ainda manifestação da cantora britânica Marina, que xingou Bolsonaro em sua apresentação, como outro exemplo de “propagando eleitoral antecipada”.

Na decisão, o ministro do TSE Raul Araújo destacou que “a manifestação exteriorizada pelos artistas durante a participação no evento, tal qual descrita, e retratada na documentada anexada, caracteriza propaganda político-eleitoral”.